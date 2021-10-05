وسائل إعلام عالمية: إكسبو 2020 دبي فرصة مواتية لإنعاش الاقتصاد العالمي

المصدر: وام

أجمعت وسائل إعلام عالمية على أن افتتاح إكسبو 2020 دبي يشكل فرصة مواتية لإنعاش الاقتصاد العالمي و استعادة عافيته بعد أزمة تفشي وباء كوفيد 19، مشيرة إلى أن المعرض الذي يعد أكبر تجمع بشري بعد الجائحة سيشكل فرصة سانحة لمناقشة أبرز الفرص والتحديات أمام الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.



وأشارت إلى أن الإمارات قادرة على قيادة مسار التعافي العالمي انطلاقا من موقعها الحيوي وقدراتها اللوجستية الهائلة إضافة إلى التأثير المباشر لإكسبو 2020 دبي في خلق شراكات وتفاهمات عالمية قادرة على قيادة مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي.

فمن جانبها أشارت وكالة أنباء "رويترز" في تقرير بعنوان "إكسبو 2020 دبي ينطلق بحفل افتتاح فخم" إلى أن دبي تعتبر مركز السياحة والتجارة والأعمال في المنطقة وأن العالم ينظر للحدث على أنه فرصة مهمة لعقد الشركات باعتباره أول حدث عالمي كبير مفتوح منذ جائحة فيروس كورونا لتعزيز التجارة والاستثمار.



و أضافت "رويترز": إن انطلاق إكسبو 2020 دبي تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل " يجعله بمثابة منصة للإبداع ومكان مناسب لمناقشة أكبر التحديات العالمية كتغير المناخ والنمو الاقتصادي العالمي.



بدوره أكد موقع /TJ24 / الإيطالي أن إكسبو 2020 دبي سيكون على مدار ستة أشهر مركز اهتمام العالم ويعد إشارة مهمة للغاية إلى إعادة الحياة إلى شريان التجارة الدولية وإطلاقها بعد فترة طويلة من حالة الطوارئ والركود التي فرضها وباء كورونا على العالم.



وأشار الموقع إلى أن مدينة دبي تعتبر مفترق طرق بين الشرق والغرب ومنصة استراتيجية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أكثر من 191 دولة حاضرة في أكسبو 2020 دبي.



وأكدت صحيفة "ذي جارديان" النيجيرية أن " إكسبو 2020 دبي" يفتح أسواقا جديدة، و يوفر فرصة لا مثيل لها للبلدان الأفريقية للوصول إلى شعوب العالم، والسعي إلى الاستثمار، وإقامة شراكات جديدة من شأنها تنشيط اقتصاداتها.



وقالت الصحيفة النيجيرية، إنه لأول مرة في تاريخ "إكسبو" تشارك كل دولة أفريقية بجناح خاص بها إلى جانب جناح خاص بالاتحاد الأفريقي عبر ساحة ملونة خالية من الحدود الوطنية تعرض الإمكانات والطموحات الهائلة لأفريقيا كما يتجلى في أجندة 2063 التي تتناول الزراعة والنقل والعلوم والتكنولوجيا والصحة.



و في تقرير نشره موقعه الإلكتروني.. أكد مركز الدراسات الدولية في روما أن إكسبو 2020 دبي سيعود بعدة مزايا اقتصادية على دولة الإمارات عبر جذب مزيد من الإستثمارات إلى القطاعات المختلفة، كقطاع العقارات والاستثمارات الأجنبية، والمشاريع التجارية والسكنية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف، وجذب الوظائف ورأس المال البشري.



من جهتها قالت قناة «Euronews» الأوروبية إن إكسبو 2020 دبي أكد مجددا جاذبية دولة الإمارات الفريدة بين الشرق والغرب كمكان يرحب بالجميع ويشجع على بدء الأعمال والمشاريع الطموحة.