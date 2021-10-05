إكسبو 2020 دبي ينال شهادة الآيزو للاستدامة في إدارة العمليات

المصدر: البيان

حقق إكسبو 2020 دبي إنجازا لافتا جديدا بانضمامه إلى أكثر الدورات استدامة في تاريخ إكسبو الدولي بعد حصوله على شهادة رسمية من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وهي هيئة تقييم عالمية مستقلة رائدة، وذلك تقديرا لعمليات الإدارة المستدامة للحدث.



ويؤكد نيل شهادة "آيزو 20121:2012 أنظمة إدارة استدامة الحدث" أن إكسبو 2020، وهو أول إكسبو دولي يقام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ضمّن الاستدامة – التي تشكل أحد موضوعاته الثلاثة – في مختلف مراحله.



وصُممت هذه الشهادة خصيصا للأحداث والفعاليات الكبرى وتهدف إلى تحسين فرص الاستدامة وتقليص التبعات على صعيد البيئة والمجتمعات.



ويدفع إكسبو 2020 حدود الاستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي - واضعاً قضايا الاستدامة، مثل المياه والطاقة والنفايات والبيئة والمواد والكربون، في صميم عملياته وتجارب زائريه، سواء أكان الأمر يتعلق بتحسين البنية التحتية على مستوى الموقع من الناحية البيئية أم بتوريد واستخدام منتجات مستدامة.



وأتمت "بيورو فيريتاس"، الرائدة عالميا في تقديم خدمات الطرف الثالث للاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، عملية التدقيق - الخطوة الحاسمة النهائية في نيل الشهادة.



وقالت دينا ستوري ، مدير إدارة - عمليات الاستدامة، إكسبو 2020 دبي: "ننظر إلى الاستدامة على أنها ذات أهمية قصوى لمستقبل البشرية. ولذلك تم اختيارها لتكون من الموضوعات التي يقوم عليها إكسبو 2020، ويتجسد التزامنا بالاستدامة في شتى جوانب مسيرتنا لترك أثر هادف يتجاوز حدود موقع إكسبو 2020 دبي والأشهر الستة للحدث الدولي.



وأضافت "كان الحصول على شهادة الآيزو 20121 التزاما أعلنته دولة الإمارات خلال مرحلة تقديم ملف الاستضافة وهو ما حققناه، وإن إحرازنا شهادة الآيزو لاستضافتنا واحدا من أكثر معارض إكسبو الدولية استدامة على الإطلاق ما هو إلا برهان على ما تبذله فرق عملنا من عمل جاد وتفانٍ وتميز فيما نواصل العمل على تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات بترسيخ مكانة الدولة بوصفها رائدة في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ".



وقال مارسيل هوشار، نائب الرئيس الأول، بيورو فيريتاس منطقة الشرق الأوسط: "نحيي إكسبو 2020 دبي على حيازته شهادة الآيزو 20121. بهذه الشهادة، يوجه منظمو الحدث رسالة قوية عن أهمية الاستدامة في أسلوب إدارتهم الحدث الدولي. منذ ما يقرب من 200 عام، دعمنا عملاءنا لضمان تلبية أصولهم ومنتجاتهم وبنيتهم التحتية وعملياتهم للمعايير واللوائح المرتبطة بالجودة والصحة والسلامة وحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية. نحن فخورون بالمساهمة بشكل إيجابي في العالم الذي نعيش فيه وبدعم المنظمات في رحلتها نحو أعمال أكثر استدامة، وعالم أكثر استدامة. ويوضح هذا التعاون مع إكسبو 2020 دبي كيف تضطلع الاستدامة بدور حاسم في كل جانب من جوانب الحدث الضخم، بما يعود بالفائدة على شركائه وضيوفه والمجتمع ككل."



ويأتي هذا الإنجاز بُعيد حصول العديد من مشروعات البنية التحتية في إكسبو على أعلى تقييمات الاستدامة الممكنة من سيكوال، الاسم البارز في تقييم الهندسة المدنية، بما في ذلك ساحة الوصل، القلب النابض لموقع إكسبو، وقبتها البالغ ارتفاعها 67.5 متر وقطرها 130 مترا، والتي تحتضن أكبر سطح عرض في العالم بنطاق 360 درجة.