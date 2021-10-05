أمينة الطاير: دبي التآخي تحتضن العالم في إكسبو 2020

المصدر: وام

أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيس مجلس الإدارة أن دبي التآخي والمحبة تحتضن العالم من بوابات إمارات السلام عبر إكسبو 2020 .

وأعربت عن سعادتها باستضافة دبي واحتضانها لهذا المنجز الرائدوالذي يعد منصة ملهمة تدعم تبادل الأفكار والرؤى المبدعة من أجل تمهيد الطريق أمام العالم ليستأنف مسيرة التقدم وصناعة المستقبل وبلوغ ما تنشده الشعوب من رقي ورخاء بأسلوب يعالج التحديات القائمة والمحتملة من أجل بشرية آمنة في فضاءات السلام والمحبة والتآخي والتعايش السلمي.



وقالت الشيخة أمينة في تصريح لها بمناسبة الانطلاقة التاريخية لإكسبو 2020 بدولة الإمارات العربية المتحدة والمقام في دبي :" يسعدني ويشرفني أن أتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات بخالص التهاني وصادق الأمنيات للنجاح المبهر بانطلاق إكسبو 2020 في أرض إمارات الخير و في واحة السلام دبي المحبة".



وأضافت إن احتضان دبي لوفود 192 دولة من دول العالم تحت سقف واحد بجدارة يعد نجاحا كبيرا في أكبر تظاهرة عالمية وأكبر تجمع من نوعه في العالم ضمن أول انعقاد للحدث العريق الذي يزيد عمره على 170 عاما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وهو فخر للأمة العربية ويمثل تجربة مثمرة متكاملة النجاح عميقة في بعدها الحضاري وترجمة حقيقية لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين قال :" وعدنا بتنظيم حدث سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو .. وفرق العمل تتنافس في ترجمة الوعد إلى إنجاز ملموس مؤكدين جدارتنا كشريك في صنع المستقبل".



وقالت: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن عضوات مجلس إدارة الجمعية وفروعها أن نرحب بزوار دبي من القطاعات النسائية والأسرية و السواح والاقتصاديين خلال فعاليات إكسبو ونقول لهم مرحبا بكم في إماراتنا الحبيبة و في دانتها المتألقة المضيافة دبي السلام".