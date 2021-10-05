شركات كورية تطرح حلولاً مبتكرة في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021"

المصدر: البيان

تشهد الدورة الثالثة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، إطلاق عدد من الحلول المتطورة المعتمدة على أحدث التقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي في جناح جمهورية كوريا الجنوبية المشارك في المعرض. وتطرح الشركات الكورية للمرة الأولى أبرز منتجاتها الجديدة المبتكرة المتعلقة بإمدادات الكهرباء وتنقية الهواء ومعالجة وتنقية المياه وغيرها.



تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض، في إكسبو 2020 دبي.



وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إن "المعرض يقدم فرصة مثالية للشركات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، للترويج لمنتجاتها وعرض أحدث تقنياتها أمام مجموعة من أهم خبراء البيئة والمياه والطاقة والمستثمرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم".



يذكر أن ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم والأكبر من نوعه في المنطقة. ويحتضن المعرض هذا العام 10 أجنحة دولية، ويمتد على مساحة تزيد عن 29,200 متر مربع، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة. ولفتت الهيئة إلى ضرورة التسجيل المسبق من خلال الموقع الإلكتروني www.wetex.ae لزيارة المعرض، وأشارت الهيئة إلى أن الدخول مجاني إلى المعرض.