"مصدر" تستعرض الحلول التقنية النظيفة المطبقة في مشاريعها خلال "ويتيكس"

المصدر: وام

تشارك شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، للعام السادس على التوالي في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الذي انطلق اليوم ضمن فعاليات " إكسبو 2020 دبي".



وتستعرض "مصدر" - التي تحتفل بمسيرة 15 عاماً ساهمت خلالها بدور مهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة الإماراتي - محفظة مشاريعها المبتكرة والمتنامية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة في الدولة و العالم.



وتواصل "مصدر" مشاركتها في معرض "ويتيكس" كراعٍ استراتيجي وستقوم خلال مشاركتها بتسليط الضوء على التقنيات النظيفة المبتكرة التي توفرها ومشاريعها في مجال التطوير العقاري المستدام، مع التركيز على الحلول المتقدمة مثل تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، فضلاً عن استكشاف سبل مساهمة المدن الذكية في الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في الإمارات والعالم.



وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" بهذه المناسبة : "تفخر مصدر بمواصلة شراكتها الاستراتيجية مع معرض "ويتيكس" الذي يوفر فرصة قيمة لتحفيز الحوار حول قضايا الاستدامة وعملية التحول في قطاع الطاقة".



وأضاف أنه من خلال منصات مثل "ويتيكس" وأسبوع أبوظبي للاستدامة، تعزز الإمارات دورها الرائد في دعم تحقيق أهداف أجندة الاستدامة العالمية والعمل المناخي و نتطلع إلى دورة جديدة مثمرة من معرض "ويتيكس" نشهد خلالها نقاشات بناءة بين المؤسسات والشركات المعنية من أجل ضمان مستقبل مستدام للجميع.



يذكر أن "مصدر" تشارك في المعرض كراع استراتيجي منذ عام 2016.



و تستعرض "مصدر" محفظة مشاريعها المتنامية في مجال الطاقة النظيفة ضمن جناحها الواقع في المنطقة الشمالية ضمن مركز دبي للمعارض /رقم الجناح SSP5/، حيث تسلط الضوء على محطة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، التي تطورها بالتعاون مع شركة "بيئة" وتعتبر أول محطة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط حيث ستساهم في تحويل 300 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة عن المكبات سنوياً.



كما يتعرف الزوار أكثر على تنفيذ "مصدر" لمشروع المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي، أكبر مجمع طاقة شمسية في موقع واحد في العالم و المشاريع المستقبلية.



وتعد "مصدر" إحدى أسرع الشركات نمواً في قطاع الاستدامة العالمي، حيث تنتشر مشاريعها في أكثر من 30 دولة، وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشاريع، سواء قيد التشغيل أو التطوير، 13 جيجاواط.



كما تعتبر مدينة مصدر وجهة رائدة للابتكار، و تضم منطقتها الحرة أكثر من 900 شركة وآلاف الموظفين والمقيمين الذي يعيشون ويعملون في واحدة من أكثر مدن العالم استدامة.