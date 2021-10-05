20 جلسة في ثاني أيام "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية" في إكسبو2020

المصدر: البيان

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي 20 جلسة وندوة نقاشية خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2021، وتركز الجلسات على البنية التحتية المستدامة والمدن الذكية. وتنظم الهيئة المعرض بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.



وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن جدول أعمال المعرض الحافل بالندوات وورش العمل المتخصصة يتيح للزوار تبادل الآراء والخبرات مع خبراء ومختصين في مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة، والاستفادة من أنجح التجارب وأفضل الخبرات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه.



وخلال جلسات اليوم الثاني، تناقش جلسة "تعزيز الاستدامة في ظل الابتكارات في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي" سبل تبني الابتكار والرقمنة، ودور الرقمنة لتحقيق الأهداف الطموحة للاستدامة، إضافة إلى تقديم دراسة حالة حول الأثر الإيجابي الذي يحدثه الجمع بين الابتكار والرقمنة. وتسلط جلسة "مشاريع الاستدامة لمحطات الطاقة وتحلية ونقل المياه" الضوء على أهمية أنظمة الضخ على تكلفة المحطات وكفاءتها الإجمالية وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأسواق الطاقة العالمية وتوجهات الطلب. وتستعرض جلسة "أحدث حلول الطاقة البحرية المتجددة" تطورات مختلف أنواع حلول الطاقة البحرية المتجددة مثل الطاقة الشمسية العائمة ومزارع الرياح البعيدة عن الشواطئ وطاقة الأمواج، ومزاياها الاستثنائية.



كما تنظم الهيئة جلسات: "إزالة الكربون في قطاع طاقة المستقبل: إعادة تأهيل قدرات الهيدروجين"؛ "التقنيات الإحلالية / الناشئة / المبتكرة في الطاقة والمياه والبيئة"؛ "المبادرات المستدامة للمدينة الذكية"؛ "محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة - قصة نجاح"؛ "إينوك (eLink)"؛ وجلسة نقاشية بعنوان "نظرة على الابتكار لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)"؛ "التعويض الديناميكي للقدرة غير الفعالة (DRPC)"؛ "التقنيات القابلة للتطبيق للمعالجة المركزية للنفايات الصناعية السائلة"؛ "الترويج لأفضل الممارسات في العمليات والأدوات والمعدات في أعمال خطوط الكهرباء الحيّة"؛ "التكنولوجيا المبتكرة والموثوقة للطاقة الشمسية"؛ و "الهيدروجين كوقود واعتماده في حياتنا اليومية".



وتركز جلسة "دور المدن الذكية في الحد بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية" دور تقنيات الاتصالات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والرقمنة في جعل المدن أكثر استدامة، وفي مساعدتها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها. وتركز جلسة "إعادة تأهيل المباني: كيفية تحقيق كفاءة الطاقة" على أهمية تحقيق كفاءة استخدام الطاقة من خلال إعادة تأهيل المباني، لتقليل استهلاك الطاقة والمياه والتكاليف طويلة الأجل. وتتناول جلسة "تحقيق النقل المستدام من خلال ممارسات صديقة للبيئة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة"، سبل توفير وسائل نقل مستدامة بديلة خالية من الانبعاثات الكربونية.



وتتناول جلسة "تطبيق الرقمنة للحد من الانبعاثات الكربونية: الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة" آفاق استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق صفر انبعاثات كربونية. وتلقي جلسة "أنظمة التبريد المتقدمة: توفير الطاقة وترسيخ الاستدامة" الضوء على طرق تحقيق كفاءة الطاقة من خلال أنظمة تبريد فعالة في تفادي أطنان من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ بينما تركز جلسة "النهوض بعلوم وتقنيات زيادة الاستمطار" على دور البحوث المتخصصة في علوم الاستمطار في الحد من شح المياه في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.