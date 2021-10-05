أحمد بن سعيد يفتتح معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" في إكسبو 2020

المصدر: البيان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ويستمر حتى يوم الخميس، 7 أكتوبر الجاري، في مركز دبي للمعارض، في إكسبو 2020 دبي، تحت شعار "في طليعة الاستدامة، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة، و61 مؤسسة راعية، و10 أجنحة دول.



وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية.



كما شارك في الافتتاح معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وسعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، الى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي ولفيف من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة.



وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: "الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، جعلت من دبي منصة رائدة لاستضافة وتنظيم المعارض والفعاليات الكبرى، وقد نجح معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية في ترسيخ مكانته كأحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة، يعكس جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة ونجاحها في تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال بالتعاون مع القطاع الخاص. ويأتي تنظيم المعرض هذا العام في إكسبو 2020 دبي ليسلط الضوء على أهمية الاستدامة التي تضعها دولة الإمارات ضمن أهم أولوياتها وينسجم مع سعي دبي ودولة الإمارات إلى تقديم نسخة من أكثر نسخ إكسبو الدولي استدامة على الإطلاق، حيث إن الاستدامة متأصلة في كل ما نفعله، بدءاً من المباني والإنشاءات ووصولاً إلى إرث دائم بعد انتهاء فعاليات إكسبو 2020 دبي".



وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية حضورياً هذا العام في موقع إكسبو 2020 دبي، لنوفر فرصة استثنائية للرعاة والعارضين والزوار ليكونوا جزءاً من أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأحد أوائل الفعاليات الكبرى في العالم منذ بدء جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، من أن تكون من أسرع الدول تعافياً من الجائحة."

وأضاف معالي الطاير: "يمثل "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" فرصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات والمستثمرين في مجالات تقنيات المياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها، وعقد الصفقات وبناء الشراكات والترويج للتقنيات الخضراء، لا سيما بعد الإعلان عن "مشاريع الخمسين" التي تهدف من خلالها دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير فرص استثمارية واعدة في الدولة."

وتجول سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه معالي سعيد محمد الطاير وكبار المسؤولين في أرجاء المعرض وأجنحة الدول المشاركة، وجناح هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة مثل سيمنس للطاقة، وأكوا باور، وإينوك، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمدينة المستدامة في دبي، ودوكاب.



واستمع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى شرح عن أحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات الجديدة في مجال الطاقة وتحلية المياه، والتقنيات الخضراء، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة البيئية، والنفط، والغاز، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير لإنتاج الطاقة النظيفة والمياه، وغيرها.



يمتد المعرض على مساحة تزيد على 29,200 متر مربع في القاعات الشمالية (1A و 1Bو1C و2A و2B) وفي القاعات الجنوبية (1A و1B و1C) في مركز دبي للمعارض. وتضم قائمة الأجنحة الدولية المشاركة: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وإيطاليا، وسويسرا، وألمانيا، وبلجيكا، وأيرلندا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وتشيلي.



وإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة من مختلف أنحاء العالم، يتيح المعرض الفرصة للزوار للاستفادة من جدول الأعمال الحافل بأكثر من 55 ندوة وجلسة حوارية على مدى أيامه الثلاث، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة، وغيرها من كبرى الشركات العالمية مثل سيمنس، وهيتاشي، وإيه بي بي، وهانيويل، ومصدر، وأكواباور، وغيرها.