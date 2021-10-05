نجم الكريكيت أندرو شتراوس يطلق "نكست إينينغز" الرقمية من إكسبو 2020

المصدر: البيان

اجتمعت أسماء بارزة من عالم الكريكيت في إكسبو 2020 دبي اليوم، لإطلاق مبادرات نوعية من منصة هذا الحدث العالمي الكبير، حيث أطلقت مجموعة راجستان رويالز - المالكة لفريق راجستان رويالز، المشارك في الدوري الهندي الممتاز برعاية إكسبو – "نكست إينينغز"، وهو مجتمع رقمي لعشاق لعبة الكريكيت.



وشارك كل من كابتن إنجلترا السابق والفائز في سلسلة "آشز" أندرو شتراوس، ومذيع الكريكيت واللاعب السابق سيمون هيوز، والمالك الرئيسي لراجستان رويالز مانوج بادال، في جلسة أسئلة وأجوبة عُقدت في منطقة التنقل بإكسبو.



وكان موضوع ابتكار لعبة الكريكيت ضمن الأجندة، في سياق الموسم الحالي للدوري الهندي الممتاز وكأس العالم للرجال تي 20 - حيث تستضيف الإمارات مباريات في كلتا البطولتين - بالإضافة إلى مناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه عالم الكريكيت.



ستتناول مبادرة "نكست إينينغز" مسائل تتعلق بالابتكار في مجال الكريكيت والأعمال الرياضية، بهدف إنشاء مجتمع رقمي من محترفي صناعة الرياضة والمشجعين المهتمين بالموضوع.



وفي وقت سابق من العام الحالي، جرى الإعلان عن شراكة بين إكسبو 2020 وراجستان رويالز للموسم الرابع عشر من الدوري الهندي الممتاز، الذي انطلق في الهند في إبريل 2021 ويُقام حاليا في الإمارات. وبموجب هذه الشراكة، يظهر "إكسبو 2020 دبي" على قميص فريق راجستان رويالز بصفته الراعي الرئيسي، بما يساعد على نشر رسالة إكسبو 2020 بين الملايين من عشاق لعبة الكريكيت في أنحاء العالم. وفي إطار حضور الفريق في إكسبو، سيستضيف راجستان رويالز أيضا حصصا تدريبية للعبة الكريكيت.



تستهدف البرامج الرياضية في إكسبو 2020 استغلال قدرة الرياضة على الجمع بين الناس على مدار 182 يوما من الأنشطة الحافلة بالحركة وتعزيز المهارات، والتجارب المتنوعة التي ستترك أثرا دائما على جميع المشاركين.