ابحث عن «الكنز الخفي» بالجناح الباكستاني في إكسبو 2020

المصدر: البيان

تركز السمة الأبرز للفعاليات في الجناح الباكستاني خلال الشهر الأول من معرض إكسبو 2020 دبي، على إحدى عجائب باكستان، حيث اختار الجناح موضوعه الرئيسي تحت عنوان «الكنز الخفي»، بالإضافة إلى تجربة بصرية تتضمن تقديم تجارب افتراضية فريدة من نوعها في منشآت فنية هجينة غامرة وواجهة ملونة وجذابة، حيث يستمتع الزوار بتجربة جديدة ومثيرة تعكس التراث الأصيل والسمات الأساسية للمنطقة، وتبدأ الفعاليات في الجناح باستعراض الفرص الواعدة في قطاعات السياحة، الاقتصاد وغيرها.

كما يعقد مجلس الاستثمار الفيدرالي الباكستاني ندوة يناقش خلالها العديد من المواضيع منها السيارات الكهربائية، وجلسة حول التغير المناخي مع مالك أمين الوزير الاتحادي للتغير المناخي في باكستان، لمناقشة مبادرة Clean Green Pakistan الهادفة إلى تشجيع مبادرات وبرامج النظافة وزراعة الأشجار في باكستان، كما يهدف جدول الندوات إلى إبراز التطورات في بيئة باكستان والتي تساهم في تشجيع قطاعي السياحة والاستثمار بالدولة.

بالإضافة إلى أن هذه الفعاليات ستساهم في نشر الوعي بين الأجيال الناشئة حول أهمية دورهم في العمل على مواجهة تداعيات التغير المناخي، كما يركز الجناح الباكستاني بشكل كبير على "حملة الاستثمار في باكستان" حيث سيتم عقد العديد من الفعاليات التجارية والمحاضرات وجلسات النقاش التي تستعرض خلالها الهيئات الحكومية ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية هذه المبادرة.

وتتضمن الأجندة عدداً من الفعاليات المميزة التي تعكس دور المرأة الباكستانية في التنية بمختلف القطاعات بالدولة والإنجازات التي حققتها على مختلف الأصعدة، بجانب العديد من الأحداث الثقافية والتجارية المتنوعة في الجناح الباكستاني بمعرض إكسبو 2020.