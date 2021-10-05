ممثلات عالميات يكافحن التحرش بحلقة نقاش في إكسبو 2020

المصدر: البيان

في حلقة نقاش تنظم في الهواء الطلق، على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي اليوم الثلاثاء الساعة السابعة مساء، تناقش ممثلة بوليوود الشهيرة آيشواريا راي، التي ظهرت مؤخراً خلال أسبوع الموضة في باريس، ونجمة المسلسل الدرامي الأميركي "هاو تو غيت أواي فروم ميردر، والممثلة الأمريكية أجا نعومي كينغ، مكافحة أنواع مختلفة من التحرش، يتعرض لها كل من النساء والمهمشين في جميع أنحاء العالم.



وتظهر النجمتان المصرية منى زكي، والسعودية أسيل عمران، بإطلالة خاصة إلى جانب مسؤولين تنفيذيين من لوريال، شريك خدمات ومستحضرات التجميل الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وبلانكا جوتي، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات والتواصل في مجموعة لوريال.



ويمكن لأيّ زائر من زوار الحدث الدولي المشاركة في حلقة النقاش، حيث يعتبر هذا التدريب هو ثمرة تعاون بين الشركة الفرنسية الرائدة عالميا في مجال الجمال ومنظمة "هولاباك" غير الربحية العالمية، التي تصب مهمتها في القضاء على التحرش بجميع أشكاله، عبر إحداث تغيير في الثقافات التي تمارس أعمال الكراهية والتحرش.



ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية آلاف الحاضرين، لذلك نحث الضيوف على الحضور باكرا.



وسيُتاح أيضا بث حي للأمسية لمن يرغب في حضور الفعالية عن بُعد.