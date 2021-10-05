اسم معلم محمد بن راشد يزيّن قاعة الابتكار في إكسبو 2020

المصدر: عدنان الغربي

أطلق إكسبو2020 دبي، اسم معلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الساكت على قاعة الابتكار بجناح «تيرّا»، في منطقة الاستدامة، تكريماً للمعلمين في يومهم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر.



وقالت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو2020 دبي إن "إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار تفاعل إكسبو2020 مع اليوم العالمي للمعلمين الذي أطلقته منظمة اليونيسكو تقديراً لجهودهم وتنويها بتضحياتهم خلال فترة الجائحة واستمرارهم في تعليم أطفالنا رغم كل التحديات".



ويعتبر جناح الاستدامة «تيرّا» من المواقع المميزة المشاركة في معرض إكسبو 2020 وهو يقدم نموذجاً لما يمكن أن تحمله فعاليات الحدث الكبير من إبهار و إبداع، حيث يغطي جناح الاستدامة مساحة 6300 متر مربع، ويتسع ل4400 شخص في الساعة، وتستغرق كل زيارة نحو 45 دقيقة.

وتم تصميم «تيرّا»، من قبل مكتب غريمشو أركيتكتس، لاستيفاء أعلى معايير الاعتماد في العمارة المستدامة، ألا وهي شهادة لييد البلاتينية. أما محتواه فصُمم بالتعاون مع الشركة الأمريكية «ثينك ديزاين» والمؤسسة البريطانية «Eden Project».



«تيرّا»، هي اسم جناح الاستدامة وهي الكلمة اللاتينية التي تعني كوكب الأرض، وسيسلط جناح «تيرّا»، الضوء على الحاجة الملحّة للتصدي للتأثيرات البيئية السلبية التي يتسبب فيها السلوك البشري بدرجة كبيرة، وذلك عبر تجربة ممتعة وشخصية مصممة خصيصاً لتمكين الزوار من فهم تأثير سلوكياتهم في البيئة، وبالتالي حثّهم ليصبحوا دعاة للتغيير.

كما يجسّد الجناح التزام دولة الإمارات وإكسبو بمفهوم الاستدامة، ليكون عاملاً محفّزاً للتغيير في العالم أجمع.

ويمثل «تيرّا»، تجربة ممتعة واستكشافية للأطفال، وصُمم لتغيير طريقة تفكيرهم وتشجيعهم على كسر حلقة السلوك الاستهلاكي.

وسيكون الجناح هو الإرث الباقي بعد إكسبو2020 ليتحول إلى مركز للعلوم، وتم تصميم الجناح ليطابق معايير المباني الخضراء ويحقق اكتفاءه الذاتي من طاقة ومياه.