"أصوات الطبيعة" تطرب العالم على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020

المصدر: البيان

أذهل عرض موسيقي بعنوان "أصوات الطبيعة" على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي وزوار الحدث العالمي الأضخم من مختلف أنحاء المنطقة والعالم الذين تعرفوا إلى موسيقى خاصة، تم تحضيرها وإنتاجها حصرياً في إكسبو 2020،

وتم تحضير العرض وإنتاجه حصريا لفعاليات الحدث الدولي بالتعاون مع الملحن الحائز على جائزة جرامي "ستيف سيدويل".



وتميز العرض الدرامي بأعمال كورالية متنوعة تؤديها جوقة مكونة من 40 صوتاً مدمجة مع جوقة المؤثرات الصوتية "أصوات العصافير والمطر والرياح والأمواج والينابيع الجبلية والبراكين المنفجرة" كذلك رافق العرض موسيقى تصويرية وعروضا بصرية من خلال لقطات فيديو لمناظر طبيعية خلابة ملهمة.



واستعرض عرض "أصوات الطبيعة" قصة الطبيعة في ثلاثة مراحل بدءا بجمالها ونباتاتها وحيواناتها انتقالا إلى غضبها جراء تدمير الإنسان لها وصولا إلى الجهود المشجعة التي يبذلها الإنسان للتغلب على الأضرار الحاصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الملحن "ستيف سيدويل" شارك في العديد من البرامج التلفزيونية والحملات الإعلانية والأفلام من خلال مؤلفاته الموسيقية المميزة والمبتكرة.