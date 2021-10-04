"هانبوك" مرشد حضاري لكوريا في إكسبو 2020

المصدر: مرفت عبد الحميد

في إكسبو 2020 دبي، بستحضر الكوريون الزي التقليدي أو ما يطلق عليه باللغة الكورية "هانبوك"، ليكون بمثابة مرشد حضاري، وأحد عناصر الجذب بالجناح الكوري في هذا الحدث العالمي الكبير .



و يرجع أصل ""هانبوك" إلى الممالك الكورية القديمة، وتم تحديد أنواعه مروراً بالعصور الوسطى والحديثة، فيما تختلف أشكاله حسب فصول السنة وجنس مرتدي الزي التقليدي.



واللافت في الأمر أن الزائر للجناح الكوري، لن يضطر لارتداء ملابس حقيقية، لكنه سيطيع بضغطة زر يمكنه ارتداء الزي الافتراضي التقليدي والحصول على فرصة التقاط صورة تذكارية لنفسه، بشكل يتماشى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من ناحية ولإيصال رسالة للعالم مفادها أن التكنولوجيا هي مفتاح المستقبل من ناحية أخرى، خصص الجناح الكوري ركناً يتمكن من خلاله زوار الجناح في المعرض الدولي التعرف إلى الثقافة الكورية والزي التقليدي الكوري بتقنية الذكاء الاصطناعي.



ويعتبر "هانبوك" لباساً وطنياً يرتديه الكوريون منذ القدم حتى الآن، لكن في السنوات الأخيرة أصبح حاضراً فقط في المناسبات الاحتفالية أو في الذكريات السنوية الخاصة، ويتميز بشكله الجميل و ألوانه النابضة بالحياة التي تعتبر طبيعية 100في المئة، كما يتميز برسوماته الجميلة وخطوطه الفريدة التي تعطيه روعة وجمالاً، خصوصاً عندما يتحرك مرتديه، فالجزء العلوي من الزي نحيف أما السفلي فهو واسع، ويتصف بأكمام فضفاضة تعطي للمرتدي راحة وسهولة في التحرك ويعد مصدر إلهام للمصممين في صناعة الموضة الحديثة.



حافظ "هانبوك" على تكوينه الأساسي في حياة الشعب الكوري على مدار أكثر من 5000 عام، في حين تطورت أنماطه وأشكاله بطرق مختلفة حسب ثقافة الحياة وظروف المجتمع والذوق الجمالي للعصر.



ويعتز الكوريون بارتدائه في المناسبات والاحتفالات، حيث ترتديه النساء المسنات بشكل دائم بعكس الصبايا والفتيات اللواتي يرتدينه في المناسبات السعيدة فقط.



ويحاك "هانبوك" من الحرير والألياف الطبيعية مثل ألياف القنب، فيما يتم صبغه باستخدام أصباغ طبيعية تعطي عمقاً وثراءً للرداء.

ويتألف "هانبوك" النسائي من سترة قصيرة وتنورة طويلة ويتميز بقصة لا تبرز تقاسيم الجسم مع خطوط بسيطة، وتبدو أكمام السترة كأجنحة حين تنبسط، اما التنورة فتبدأ من منطقة الصدر وتتسع تدريجيا حتى تصل الى الارض.



أما "هانبوك" الرجالي فيتكون من سراويل فضفاضة مربوطة عند الكاحلين، وسترة مربوطة عند المعصمين والخصر.