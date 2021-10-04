زي سورينام التقليدي.. لغة تواصل عمرها 300 عام

المصدر: مرفت عبد الحميد

لأكثر من 300 عام، احتفظت نساء دولة سورينام بالزي التقليدي الذي يطلق عليه اسم "كوتو ميسي"، ويعني بالعربية "لباس المرأة".



ويجسد الزي التقليدي الذي يزين جناح دولة سورينام في إكسبو 2020 دبي، الهوية الوطنية بما تتضمنه من غنى تراثي واجتماعي وتاريخي وحضاري.



بيد أن الزي التقليدي في سورينام تجاوز هذا المفهوم إلى لغة التواصل بين الناس آنذاك حين كان التواصل المباشر يشهد صعوبة بسبب العادات والتقاليد التي كانت تفرض عدم اختلاط الرجال بالنساء في ذاك الوقت، فضلاً عن إمكانية إيصال الرسائل لبعض أفراد المجتمع عبر طريقة الثوب التقليدي.



وتروي كل قطعة في الثوب قصة مختلفة، فيما يطلق على القبعة التي ترتديها المرأة بلغة سورينام لقب "آنسة" إذا كانت مغلقة ويعني أنها متزوجة فلا يقترب منها أحد، أما إذا كانت القبعة مفتوحة فهذا يعني أنها عزباء وأن المجال متاح لطلب يدها ممن يرغب بالزواج بها.



وكانت المرأة في سورينام قديماً تبعث رسائل لمن ترغب، عبر ارتدائها الثوب بطرق مختلفة، فعلى سبيل المثال إذا ارتدت القبعة بطريقة مائلة نحو اليمين فهي رسالة لصديقها بأنها ترغب في أن تقابله في المكان المفضل لديهما في هذا اليوم.. أما إذا ارتدت القبعة مائلة نحو اليسار وتمشي مختالة فهي رسالة لمن حولها بأنها تدري بأنهم يتناولن سيرتها بشيء سيء وأنها لا تهتم بما يتداولونه عنها.



العديد من الرسائل التي تحمل معاني ومغزى تريد المرأة التي ترتديه أن توصله لمن حولها من دون أن تنطق ببنت شفة فقد كانت طريقة ارتداء الثوب هي لغة التواصل بين المرأة وبين من حولها من أفراد المجتمع.



ويتميز الثوب التقليدي النسائي لسورينام بالحشمة، وهو على شكل عباءة تشبه إلى حد كبير الزي التقليدي في ماليزيا، حيث يتألف من قطعتين ذات ألوان زاهية بالإضافة إلى القبعة.