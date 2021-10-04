قبةُ الوصل.. معلم حضاريّ ينبض بالإبداع المستدام في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

لطالما استقطبت المعالم الحضارية في العالم انتباه البشر وحققت شهرة واسعة ونسج الخيال قصصاً متنوعة حولها، وهناك قصص حقيقية وراء تشييد هذه المعالم تظهر قدرة الإنسان في تحقيق كل ما هو فريد ومميز.



وشهدت ساحة الوصل الواقعة في قلب إكسبو 2020 دبي النابض بالحياة انطلاق أهم حدث حضاري وثقافي على مستوى العالم والتي تشكل جوهرة تاج إكسبو 2020 وتعلوها قبة فريدة من نوعها تجسد قصة نجاح إماراتية جديدة من الإبداع الإنساني.



ففي الأول من أكتوبر رأى العالم خلال الافتتاح التاريخي قبة ساحة الوصل التي تشكل معلما حضاريا عالميا جديدا يهديه إكسبو 2020 دبي إلى العالم وعلى الرغم من تطور المعدات وتقنيات البناء إلاّ أن السؤال الذي سيجول في خاطر كل من سيقف تحت درة تاج إكسبو 2020.. كيف تمكنوا من بنائها؟!



تميز

كان التميز هو الدافع الأول وراء تصميم قبة الوصل التي أخذت اسمها من دبي القديمة وتجسد تحت قبتها شعار إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل" حيث يجتمع ويتواصل تحتها شعوب وأعراق مختلفة من العالم وتشهد هذه القبة التي تعتبر القلب النابض لإكسبو 2020 دبي على أحدث ما توصل إليه العقل البشر من تقنية وفنون وإبداع.



في دبي يقع برج خليفة الأطول في العالم وبرج العرب الأيقونة المعمارية العالمية ونخلة جميرا التي يمكن رؤيتها من القمر و برواز دبي وتحتضن أجمل ناطحات السحاب في العالم ففي دبي لا يقف الطموح عند حدود فها هو متحف المستقبل وبرج خور دبي وعين دبي والكثير من الأماكن التي تبهج القلب وفي دبي الجنوب وأكبر مطار في العالم.



وتشكل قبة ساحة الوصل معلمو حضاريو جديدو يخطف الأضواء في قلب مدينة تنبض بالإبداع والفكر المستدام في موقع إكسبو 2020 دبي التي تجمع تحت قبتها الفولاذية المضيئة آلاف الأشخاص من شتّى بقاع الأرض كما تجتمع الأفكار والعروض الممتعة.

وتشهد دول العالم هذه القبة التي تشارك أبناء الإمارات بصنعها بالتعاون مع خبراء وفنيين وشركات محلية وعالمية من 5 دول هي إيطاليا والمكسيك وأمريكا وكندا وفنلندا.



ويبلغ قطر القبة 130 متراً وارتفاعها 67.5 متر كارتفاع مبنى مؤلف من 22 طابقا في حين يبلغ إجمالي طول القضبان الحديدية للقبة 13.6 كم ما يعادل طول برج خليفة 16 مرة.



كما يبلغ وزن القبة 350 طناً وهو ما يقارب وزن طائرة إيرباص إيه 380 كتلك المستخدمة في طيران الإمارات وقضبان القبة مزودة بمصابيح تعمل بتقنية الـ "إل إي دي " ويغطي الساحة سقف من الصلب والقماش على شكل قبة استوحى تصميمه من شعار إكسبو 2020 دبي وتمثل تلك القبة الأيقونية شاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج بنطاق 360 درجة لتكون ساحة الوصل القلب النابض لموقع إكسبو 2020 دبي.



ويبلغ وزن الفولاذ المستخدم لإقامة القبة 2544 طنّا تتشكل من خلال 1162 مقطعا فولاذياً منحنيا تلتحم معاً لتشكّل 346 قطعة فنية لتكوّن الهيكل الرئيسي لقبّة الوصل.



كما يبلغ عدد مصابيح الإنارة 2742 مصباحا يعمل بتقنية الـ "إل إي دي" معلقة بقبّة الوصل للإضاءة يربطها أكثر من 25 ألف متراً من الكوابل الكهربائية الممتدة داخل الهيكل الفولاذي. وعن عدد الساعات المستغرقة للتصنيع والتركيب فيصل إلى 1.3 مليون ساعة عمل.



عناصر مبهرة

وتتضمّن العناصر المبهرة لقبة الوصل من الإضاءة إلى شاشة عرض 360 درجة والمؤثرات الصوتية شبكة هائلة تجري كالعروق لتزود عناصر القبة المختلفة بالكهرباء والماء والمعلومات التقنية وقد تمّ التفكير بكافة العناصر الأساسية وآلية عملها وصولا إلى آليات تنظيف القبّة والتي تستغل سككا مصمّمة لذراع ميكانيكي بطول 60 مترا طول برج بيزا المشهور في إيطاليا.



وتم تخطيط وتصميم آلية البناء بما يحقق السهولة والعملية ويراعي البيئة لتتم عمليات التنظيف بأعلى مستويات الكفاءة كون الماء أحد أهمّ الموارد الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها.



نفق

وتم بناء نفق تحت أرضية ساحة الوصل ومناطق الموضوعات وهو عبارة عن طبقة سفلية تتضمن طريقا يخدم ساحة الوصل ومناطق الموضوعات الفرعية وأجنحة الفرص والتنقل والاستدامة. وتم بناء غرف خدمات ومصاعد هيدروليكية تسهل خدمة المباني.

وتعمل هذه القبة على فلترة أشعة الشمس وتلطيفها عبر غشائها شبه الشفاف الذي يستخدم أيضا كشاشة عرض عملاقة بزاوية رؤية 360 درجة ومن المرتقب أن تكون فريدة بنوعها وحجمها.



وتظلل القبة حديقة تحيط بها عدة مبان متعددة الاستخدامات. وتشكل الساحة مساحة عامة تضاهي بروعة تصميمها أشهر الساحات العامة في أنحاء العالم لتكون وجهة عالمية لاحتضان الفعاليات المحلية والعالمية مختلفة الأحجام لترحب بزوار إكسبو 2020 دبي على أرض الإمارات .