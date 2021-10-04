"أصوات الطبيعة" عرض يبهر زوار إكسبو 2020 خلال أسبوع المناخ

المصدر: البيان



سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، على موعد مع عرض موسيقي مذهل تم تحضيره وإنتاجه حصريا لفعاليات الحدث الدولي، بالتعاون مع الملحن الحائز على جائزة جرامي "ستيف سيدويل".



وتحت عنوان "أصوات الطبيعة" سيستمر العرض لمدة 60 دقيقة على مسرح اليوبيل، وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساء من الرابع من أكتوبر، كجزء من فعاليات أسبوع "المناخ والتنوع البيولوجي".



يتميز العرض الدرامي بأعمال كورالية متنوعة تؤديها جوقة مكونة من 40 صوتًا، مدمجة مع جوقة المؤثرات الصوتية (أصوات العصافير والمطر والرياح والأمواج والينابيع الجبلية والبراكين المنفجرة). كذلك يرافق العرض موسيقى تصويرية وعروضا بصرية من خلال لقطات فيديو لمناظر طبيعية خلابة ملهمة.



ونظراً لغياب السرد أو الحوار، فإن التركيز فقط على الصوت والصورة وحركة الجسد ما يجعل العرض مختلفا.



ويروي عرض "أصوات الطبيعة" قصة الطبيعة في ثلاثة مراحل، بدءا بجمالها ونباتاتها وحيواناتها، انتقالا إلى غضبها جراء تدمير الإنسان لها، وصولا إلى الجهود المشجعة التي يبذلها الإنسان للتغلب على الأضرار الحاصلة.



تجربة يريدها القيمون احتفالا بعلاقة الجنس البشري مع الطبيعة واحتفاءاً بها، لأن البشرية تمر بمرحلة حساسة من الزمن حيث يجب أن تتخذ فيها إجراءات جماعية حاسمة لحماية الكوكب للأجيال القادمة، بحسب المنظمين.



وتجدر الإشارة إلى أن الملحن "ستيف سيدويل" شارك في العديد من البرامج التلفزيونية والحملات الإعلانية والأفلام من خلال مؤلفاته الموسيقية المميزة والمبتكرة.



