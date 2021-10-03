وزيرة الطاقة القبرصية تزور جناح "كهرباء دبي" في إكسبو 2020

المصدر: البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في جناح الهيئة بإكسبو 2020 دبي، وفداً رفيع المستوى من جمهورية قبرص برئاسة معالي ناتاشا بیلیديس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، ويانيس ميخاليدس، سفير جمهورية قبرص لدى الدولة، والدكتور ستيليوس هيموناس، المفوض العام لقبرص في إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور سعادة شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وعدد من مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي. واطلّع الوفد الزائر على أبرز مشروعات الهيئة في قطاع الطاقة المتجددة، والابتكار، والتصدي للتغير المناخي، والاستدامة.



ورحب معالي سعيد الطاير بالوفد الزائر، مستعرضاً أبرز مشاريع الهيئة المعروضة في جناحها بإكسبو 2020 دبي، وخدماتها الذكية ومبادراتها المبتكرة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وجهودها الهادفة إلى الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم.



وقال الطاير "إنَّ الهيئة تمتلك سجلاً غير مسبوق من الإنجازات والمبادرات والمشاريع الرائدة المحلية والإقليمية والعالمية البارزة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، من إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، ومشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح".



وقدم الطاير، خلال الجولة التفقدية للوفد الزائر، شرحاً حول مشاريع الهيئة العملاقة ومبادراتها الرائدة، ومنها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومشروع "الهيدروجين الأخضر"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية- الشرق الأوسط»، والمحطة الكهرومائية في حتا، وقمة دبي وشلالات حتا المستدامة.



كما زار الوفد القبرصي الزاوية الخاصة بالمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعمل على تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجياتها وخططها الخضراء، بالإضافة إلى نموذج مبنى الشراع، المبنى الرئيسي الجديد للهيئة، والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، والاطلاع على برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي».