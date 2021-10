"ذي بوينت" تبدأ الأنشطة الخارجية مع انطلاق إكسبو 2020

المصدر: البيان

بدأت "ذي بوينت" في "نخلة جميرا"، الواجهة البحرية الشهيرة التابعة لـ"نخيل"، موسم الترفيه في الهواء الطلق بعرض حصري لـ"نافورة النخلة" والألعاب النارية، احتفالاً بافتتاح "إكسبو 2020 دبي".

وشاركت "ذي بوينت" في فرحة الاحتفال التي شهدت أكبر عرض يراه العالم على وجه الأرض في مناسبة الافتتاح الرسمي لـ"إكسبو 2020"، بإضاءة أكبر نافورة في العالم باللونين الأبيض والأزرق، حيث تمايلت أعمدة المياه فيها على وقع أنغام أغنيته الرسمية This is Our Time (هذا وقتنا). وتبع هذا العرض مشهدية مذهلة بالألعاب النارية.

وتعِد "ذي بوينت" في الأيام والأشهر الثلاثة المقبلة، بالمزيد من المفاجآت الغنية بمجموعة من الاحتفالات والأنشطة الموسيقية الحيّة ترافقها عروض شيّقة لتناول وجبات الطعام، حيث ستقدم عرضاً لمناسبة "يوم الوحدة الألمانية"، أو اليوم الوطني الألماني، وهو الأول من نوعه تقدمه "نافورة النخلة" على وقع أنغام موسيقى الروك "Wind of Change" لفرقة الروك الألمانية الشهيرة "Scorpions". سوف تُقام العروض كل ساعة من الساعة الثامنة ولغاية 11 ليلاً ، بدءاً من 5 أكتوبر، على أن تتم إضافتها إلى برنامج "ذي بوينت" السنوي لعروض النافور.

وتستضيف "ذي بوينت" أول مهرجان كوري يضم قرية كورية، علماً أن الدخول إليها هو مجاني. وسوف تُقام هذه الفعالية عند مدخل "ذي بوينت" تحت "مونوريل" من الساعة 4 من بعد الظهر ولغاية 10 مساءً بين 14 و16 أكتوبر المقبل.



وتقدم لعشاق الـ"كي بوب" عرضاً حياً لفرقة الفتيان الكورية الجنوبية "سوبر جونيور" في المنتزه "الشرقي" في "ذي بوينت" يوم الجمعة 15 أكتوبر، في الساعة 6 مساءً على أن يُستكمل بعروض راقصة على أنغام الـ"كي بوب" وبمشهدية مذهلة للألعاب النارية، على أن يقتصر الدخول على حاملي التذاكر فقط. وسوف تكون هذه التذاكر متاحة للشراء عبر الموقع الإلكتروني Platinumlist.net، كما يستطيع حاملو التذاكر الاستماع بهذا العرض عن طريق حجز طاولة في المطاعم المتواجدة في "المنتزه الغربي".



وتنظم أمسية موسيقية تقدمها "أوركسترا قصر شوينبرون" إلى جانب عرض "نافورة النخلة" يومي 21 و23 أكتوبر ، بمناسبة اليوم الوطني النمساوي "بلإضافة إلى عرضين حصريين من الساعة 8 لغاية 8:30 مساءً، ومن الساعة 9:30 لغاية 10 ليلاً. وستقدم الأوركسترا النمساوية عرضاً موسيقياً مثل "Vienna Stays Vienna" و" Gold and Silver Waltz" و"The Blue Danube Waltz"، في حين سوف يتم تخصيص أداء فريد من نوعه لدولة الإمارات العربية المتحدة في 23 أكتوبر.



تجمع "ذي بوينت" الثقافات والتقاليد من مختلف أنحاء العالم، وتحتفل بيوم "ديوالي" تحت عنوان "مهرجان الأضواء" يوم الجمعة في 5 نوفمبر من الساعة 8 مساءً ولغاية 12 عند منتصف الليل، مع عرض تقدمه النافورة كل ساعة، إضافة إلى مشهدية رائعة بالألعاب النارية.



وتحتفل "ذي بوينت" باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسبمر، حيث ستقدم عرضاً خاصاً على أنغام أغنيات تحظى بشهرة واسعة النطاق مثل "يا سلام يا دبي" و"دبي كوكب آخر" للفنان راشد الماجد كل ساعة، بدءاً من 7 مساءً ولغاية 11 ليلاً. وسوف تزدان "نافورة النخلة" بالألوان الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: الأخضر والأبيض والأحمر. وبدورها سوف تحتفل المطاعم المنتشرة في "ذي بوينت" في هذه المناسبة، بتقديم مجموعة من العروض الترويجية والخصومات على الوجبات التي تتضمنها لوائح الطعام لديها.



كما تضيء "الشجرة الاحتفالية" في "ذي بوينت" عند الساعة 7 مساءً في 10 ديسمبر، تترافق مع أنشطة شتوية وديكورات وعروض خاصة تقدمها النافورة.