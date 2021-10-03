فندق سانت ريجيس النخلة يستقبل ضيوف وزوار اكسبو 2020

المصدر: البيان

يستقبل فندق سانت ريجيس دبي -النخلة، ضيوف وزوار معرض اكسبو 2020 بدبي من مختلف انحاء العالم , وتحرص إدارة الفندق على تقديم أفضل الخدمات التي تواكب هذا الحدث العالمي المُميّز.



وقال المدير العام للفندق مروان فاضل ان الاقبال كبير في الحجوزات وخاصة حجوزات الإقامة طويلة المدى المؤكّدة لفترة المعرض التي تمتدّ على مدار 6 أشهر من 1 أكتوبر 2021 وحتى 30 مارس 2022،



وأشار إلى أن "معدلات الاشغال المرتفعة جاءت من حجوزات وفود الدول والشركات الاجنبية، خاصة مع باقات الإقامة الفندقية المُغرية التي قُمنا بتصميمها لتتناسب مع تفضيلات الزوار والضيوف، وتلائم احتياجاتهم "



وأضاف "يُسعدنا أن فندق سانت ريجيس النخلة- دبي أصبح، ومنذ افتتاحه مؤخراً، محطّ أنظار الكثير من الزوار والضيوف من كافة الجنسيات. ويُشكّل موقع الفندق على ساق جزيرة النخلة الساحرة، وعلامة سانت ريجيس العالمية الشهيرة بخدماتها المُميّزة، والتي تُشكّل أبرز العلامات التجارية الفاخرة ضمن مجموعة "Marriott Bonvoy" التي تضم 30 علامة تجارية مميزة، نقاط جذب لا تُقاوم للكثيرين."



وقال فاضل " ُتشكّل استضافة الدولة لمعرض "إكسبو دبي 2020" إنجازاً رائداً، خاصة وأنه حدث عالمي وتاريخي، يوفّر منصّة مثالية تجمع 192 دولة في مكان واحد على مدار 6 أشهر، الأمر الذي سيُسهم في دعم قطاع الضيافة بشكل عام."



و أضاف " لقد حرص فندق سانت ريجيس النخلة- دبي على تكثيف الجهود لمواكبة متطلّبات هذا الحدث الاستثنائي الهام الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال إعداد برامج تسويقية خاصّة لوفود الشركات والمنُظّمات الحكومية وأعضاء المؤتمرات المُصاحبة لمعرض إكسبو، وتوفير باقات مُغرية للإقامات طويلة الأمد، إضافة إلى التعاون مع شركائنا من الشركات السياحية داخل وخارج الدولة في وضع الخطط والباقات السياحية المُتكاملة لتعريف الضيوف بمعالم الدولة السياحية والتراثية المنشرة في كافة أرجاء الإمارات، ومنحهم فرصة إقامة ترفيهية لا تُضاهى ".



وتوقع فاضل أن تكون نسبة الإشغال مرتفعة خلال فترة اكسبو دبي 2020، خاصة مع تطلّعات الكثير من الأفراد محلياً وإقليمياً وعالمياً إلى زيارة هذه الحدث العالمي والتعرّف عن كثب على أحدث الإبداعات التكنولوجية والابتكار التي يحتضنها."



ونوه بأنه" على الرغم من أن مدينة دبي تحتل المرتبة الأولى في المنطقة كوجهة مُتميّزة وجاذبة للسياح من كافة أرجاء العالم، غير أن إكسبو دبي 2020 سيُسهم في زيادة الأعداد الوافدة إلى المنطقة".







