أسبوع المناخ يناقش تعزيز الدبلوماسية البيئية.

المصدر: البيان

يناقش أسبوع المناخ والتنوع الحيوي الذي يعقد في إكسبو 2020 وضمن إحدى جلساته موضوع تعزيز الدبلوماسية البيئية.



ويتحدث الخبير البيئي العالمي السير تيم سميت في المجلس العالمي ضمن فعاليات الاسبوع حول هذا الموضوع ويعقد جلسة بعنوان "لعبة جينغا الطبيعة: الإبداع من أجل مكافحة فقدان التنوع الحيوي".



وأدى السير تيم سميت دورا محوريا في تطوير تيرّا - جناح الاستدامة في إكسبو 2020 كما أنه المؤسس المشارك في مشروع "إيدن بروجكت" البيئي في المملكة المتحدة.



وقال السير تيم سميت إننا فخورون بمنحنا الفرصة لتصميم ابتكارات رائعة ومبهرة داخل تيرّا ..مشيرا إلى اننا نتطلع لإبهار ملايين الزوار خلال تواجدهم في جناح الاستدامة.



وأضاف: "يستحق فريق إكسبو تقديرا كبيرا لتشجيع المبدعين على ابتكار المزيد" ..مؤكدا أن الحدث بمثابة مركز علمي ينبض بالحياة في العالم.



ويتحدث ضيوف المجلس العالمي ضمن أعمال أسبوع المناخ والتنوع الحيوي عن حاجة البشرية إلى إعادة بناء علاقتها بالطبيعة وكيفية فعل ذلك والفرص المتاحة في مجال هندسة الحلول المناخية عبر الابتكارات التقنية فضلا عن أهمية تعزيز دور المرأة في التصدي لتغير المناخ.