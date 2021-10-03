المبتعثون الإماراتيون في جامعة ميشيغن يحتفلون بإكسبو 2020

المصدر: وام

نظم عدد من الطلاب الاماراتيين المبتعثين بجامعة ولاية ميشيغن في الولايات المتحدة الامريكية في حرم الجامعة احتفالا بانطلاق فعاليات معرض إكسبو2020 دبي الذي تستضيفه إمارة دبي حتى مارس 2022.



وصمم الطلاب بهذه المناسبة لوحة تحمل شعار الدولة وشعار معرض إكسبو إضافة لشعار الجامعة وقدم الطالب محمد بن عبدالرحمن الهوني للحضور شرحا مفصلا عن فعاليات معرض اكسبو وأهميته التي يكتسبها كونه الملتقى الأكبر لتواصل العقول والثقافات المختلفة على مستوى العالم و يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.



وقال الطالب منصور عامر مكي إن هذه المبادرة تهدف إلى شرح أهمية معرض إكسبو 2020 للحضور والمشاركين وللطلاب في الجامعة الذين يمثلون عددا كبيرا من دول العالم لأن استضافة دولتنا لهذا الحدث العالمي تعد فخرا وانجازا تاريخيا نعتز به.



وتوجه الطلاب المشاركون بالشكر والعرفان لقيادتنا الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على الجهود الكبيرة التي بذلوها لاستضافة وتنظيم معرض إكسبو العالمي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.