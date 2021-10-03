"فيرجين هايبرلوب" تطلق كبسولة النقل التجاري بالحجم الكامل في إكسبو 2020

المصدر: البيان

أطلقت شركة "فيرجين هايبرلوب" كبسولة هايبرلوب للنقل التجاري ومقصورة الركاب الداخلية بالحجم الكامل في جناح دي بي ورلد"تدفق" خلال إكسبو 2020 دبي.

وقال سلطان بن سليم ، رئيس مجلس إدارة مجموعة دي بي ورلد وشركة "فيرجين هايبرلوب": "عبر التاريخ، ساهم التدفق المستمر للبضائع في تعزيز الابتكار في قطاع النقل، وينبغي علينا أن نواصل حماية هذا القطاع المستقبلي الآن أكثر من أي وقت مضى. وفي هذا الإطار، تعتبر هايبرلوب مؤهلة لتحقيق ثورة في خدمات النقل اللوجستية العالمية عند الطلب، ونحن متحمسون لمشاركة رؤيتنا المستقبلية لهذه التكنولوجيا في جناح دي بي ورلد’ تدفق ‘خلال إكسبو 2020 دبي".

وبمجرد وصول الزوار إلى جناح "تدفق" ستتاح لهم الفرصة لمشاهدة نسخة طبق الأصل عن كبسولة النقل التجارية بحجمها الكامل، والتي يصل طولها إلى حوالي 10 أمتار. وسيتمكن ضيوف الجناح من الجلوس داخل مقصورة الركاب الداخلية المكتملة بحسب الخطة الإنتاجية، كي يختبروا أجواء رحلاتهم المستقبلية عبر هايبرلوب. وسيطلع الزوار أيضاً على مزيد من المعلومات حول التكنولوجيا وأثرها المستقبلي من خلال العروض التفاعلية ومقاطع الفيديو والنماذج المعروضة في الجناح.



وقال جوش جيجل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "فيرجين هايبرلوب": "أطلقت معارض ’إكسبو ‘ الدولية أحدث الابتكارات خلال دوراتها في القرنين الماضيين. وفي هذا العام يشرفنا أن نعرض مع دي بي ورلد تكنولوجيا هايبرلوب على هذه الساحة الدولية، آملين أن يتمكن الزوار من تصور المستقبل القريب الذي سيسافرون فيه عبر نظام هايبرلوب للنقل التجاري في منطقة الخليج وخارجها".



يقام جناح دي بي ورلد "تدفق" في إطار معرض إكسبو 2020 دبي في 1 أكتوبر 2021 ويستمر حتى 31 مارس 2022. ويفتح المعرض أبوابه يومياً للجمهور بدءاً من الساعة 10 صباحاً.