"دي بي ورلد" و "يو بي إس" تطلقان محطات شحن بالطاقة الشمسية للمركبات

المصدر: بشار باغ





أطلقت "دي بي ورلد" وشركة اللوجستيات العالمية "يو بي إس" في إكسبو 2020 دبي محطات شحن بالطاقة الشمسية لتغذية أسطول مركبات "يو بي إس" دون الحاجة لوصلها بشبكة الكهرباء.

ويؤكد هذا الإعلان على دور إكسبو 2020 دبي بصفته المنصة العالمية لاستعراض أحدث التقنيات والاختراعات التي شهدها العالم منذ انطلاق المعرض، بما في ذلك الهاتف وجهاز الفحص بالأشعة السينية وغيرها الكثير التي جرى الكشف عنها خلال الدورات السابقة من الحدث

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام دي بي ورلد - إقليم الإمارات وجافزا: "نستعرض في "دي بي ورلد" مع شركة "UPS" الجيل المقبل من مركبات التوصيل في إكسبو 2020 دبي، ما يؤكد التزامنا بالابتكار الرقمي والتقني الذي يجعل سلسة الإمداد والتوريد أكثر ذكاءً واستدامةً