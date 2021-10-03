شونا ماكغي: سلامة العمال أولوية مطلقة في إكسبو 2020

المصدر: عدنان الغربي





أكدت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 أن «صحة العمال وسلامتهم على رأس أولوياتنا دائماً، ولا نتسامح في هذا المجال، ونتعامل معه بشفافية مطلقة».



وأوضحت نائب رئيس الاتصال في إكسبو2020 دبي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت صباح اليوم أن اعمال بناء موقع" إكسبو2020 دبي" التي انطلقت في سبتمبر 2017 استغرقت 247 مليون ساعة عمل وأن عدد الوفيات في صفوف العمال طيلة مرحلة البناء والإنشاء بلغت ثلاث حالات فيما وصل عدد الإصابات البليغة 73 وهي حالات متفاوتة الخطورة بين كسر في المعصم فما أعلى، مشددة على أن عقود عمل العمال ملتزمة تماما بقوانين العمل في الإمارات.



وأشارت إلى أن تواتر الإصابات كان بمعدل بـ0.03 بينما يبلغ هذا المعدل في بريطانيا على سبيل المثال 0.07.



وكان إكسبو 2020 دبي، أطلق العديد من المبادرات التي تعزز معايير الصحة والسلامة في مواقع البناء مثل "برنامج لياقة العمال" الذي استعان بتقنية "ووب" المبتكرة والمتقدمة لمتابعة الحالة الصحية للعاملين في موقع بناء الحدث الدولي، وهذه التقنية عبارة عن سوار لقياس المؤشرات الصحية يرتديه العامل لجمع معلومات حول أداء الوظائف الحيوية للجسم مثل تغير معدل ضربات القلب والمجهود والنوم في الأوقات المختلفة على مدى اليوم.