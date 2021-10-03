منصة ذكية لتحليلات الفيديو بالجناح الروسي في إكسبو 2020

المصدر: البيان

مع إشراقة كل صباح، يمد إكسبو 2020 دبي، المشاركين بطاقات إيجابية تحفزهم على عرض أفضل ما توصلت إليه دولهم من ابتكارات وإبداعات لتكون على مرآى العالم، ومنها استخدام تقنيات التعرّف إلى الوجه للمدن الذكية، حيث اختار الجناح الروسي في إكسبو 2020 دبي، شركة "NtechLab" المتخصصة عالمياً في تحليلات الفيديو، شريكاً تكنولوجياً، حيث ستقدم الشركة منصاتها المتطورة لتحليلات الفيديو لاحتساب عدد الضيوف وتعزيز مستوى الالتزام بإرشادات كوفيد-19 الهامة.



وفي 23 نوفمبر، تستضيف NtechLab أول حدث لتحليلات الفيديو بين روسيا والإمارات. وسيناقش الضيوف من كلا البلدين، استخدام تقنيات التعرّف إلى الوجه للمدن الذكية والشركات الخاصة، بما في ذلك البنوك والمتاجر والمؤسسات الصناعية.



وتسمح منصة NtechLab للجناح الروسي بجمع تحليلات حول أعداد الزوار، بما في ذلك التصنيف على أساس الجنس والعمر، بالإضافة إلى حساب متوسط مدة الزيارة، وما إذا كان الحضور زواراً جدد أو اعتياديين.



ولضمان إدارة جمهور الزوار بصورة فعّالة والالتزام بإرشادات كوفيد-19، سيقوم النظام أيضاً بإخطار الموظفين عندما يتجمع عدد كبير جداً من الأشخاص في منطقة واحدة. وسيوفر كذلك معلومات حول طوابير الانتظار في مناطق محددة، مثل وقت تكوينها، وعدد الأشخاص الموجودين في الطابور.



وقال أندريه تيلينكوف، الرئيس التنفيذي لشركة NtechLab: "إكسبو 2020 ليس فقط أكبر حدث دولي خلال جائحة كوفيد-19، ولكنه أيضاً رمز بأن البشرية لم تستسلم للجائحة. وبصفتنا شركة تقنية، فإنه لشرف كبير أن نساهم في سلامة وأمن زوار الجناح الروسي، وأن نشارك في معرض تقدم فيه الدول آخر إنجازاتها".



من جانبها، أكدت ليانا مليكشتيان، المدير التنفيذي التجاري لشركة NtechLab: "يتيح إكسبو 2020 فرصة فريدة لنا ولشركات التكنولوجيا الروسية الأخرى لمقابلة العملاء والشركاء المحتملين في الشرق الأوسط. ونحن على ثقة من أن إحدى النتائج المهمة لمشاركة الشركات الروسية في المعرض ستكون مشاريع جديدة داخل الإمارات والدول الأخرى المستعدة لتبني التقنيات المبتكرة".



وقال أنديمير بيجويف، رئيس قسم المبيعات في الشرق الأوسط في شركة NtechLab:"لعل أهم مزايا منصتنا المتطورة لتحليلات الفيديو هو أنه عند العمل مع سمات الوجه، من المستحيل استعادة الصورة والوجه الأصلين ويضمن ذلك الامتثال للبيانات الشخصية وقوانين الخصوصية. ويمكن أيضاً ضبط الأنظمة بحيث لا يتم تخزين البيانات في حين تُحفظ التقارير فقط. ونتيجة لذلك، تزداد شعبية تقنياتنا بين العملاء في صناعات مثل البيع بالتجزئة، والعقارات التجارية، والترفيه وغيرها ".