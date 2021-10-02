"من خارج هذا العالم".. فرنسا تحتفي باليوم الوطني في إكسبو2020

المصدر: اليازية البدواوي

ستكون سلسلة الفقرات والأحداث "من خارج هذا العالم" خلال الاحتفال باليوم الوطني لفرنسا في إكسبو 2020 دي، وذلك لترجمة فرحة الفرنسيين في يومهم الوطني.

ويأخذ جدول الأنشطة مكانه في 10 مواقع عبر الحدث الضخم، وكذلك في الأجواء في عالي السماء عبر العروض الجوية، علماً بأن الأنشطة الرئيسية ستقام أساساً في ساحة الوصل.

ستُدشن الاحتفالات بأداء من السيد سيغريد، وهي شخصية مكرسة للترحيب بالزائرين وهو يرتدي غطاء رأس يتزين بألوان العلم الفرنسي. وسيعقد الحفل الرسمي في ساحة الوصل بعد الظهر بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوزير المنتدب الفرنسي للتجارة الخارجية والجاذبية فرانك ريستر.

ويمكن للزوار أيضاً مشاهدة العروض الجوية الأسطورية لفرقة أكروبات Patrouille de France التابع لسلاح الجو الفرنسي، لتتلون سماء الحدث بألوان العلم الفرنسي المخططة بالأزرق والأبيض والأحمر في عرض ديناميكي من الساعة 1:45 ظهراً.

كما أن هنالك فعاليات متفرقة، كعرض في شارع الأمم يضم طلاباً من 7 مدارس فرنسية في الدولة.

محطة فضاء

في المقابل، سيكون هنالك عرض هائل لرائد فضاء وسفير جناح فرنسا على قبة الوصل، حيث سيتحدث مباشرة من محطة الفضاء الدولية.

الجدير بالذكر أن الجناح الفرنسي يقع بمنطقة التنقل في إكسبو2020 دبي، كمحاولة لاستكشاف الضوء كعامل مساعد للتقدم ووسيلة للتواصل ومصدر للإبداع.