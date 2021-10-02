ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية من الهند إلى الإمارات

المصدر: اليازية البدواوي

ارتفع الطلب على الرحلات الجوية من الهند إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع افتتاح معرض إكسبو2020 دبي رسمياً في الأول من أكتوبر الجاري، بحسب تقرير لصحيفة "ذا هيندو" الهندية.

وبحسب الصحيفة، فإن تذاكر الدرجة السياحية محجوزة بشكل كامل على خطوط شركة طيران الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة، مع توفر تذاكر من الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في عدد من الرحلات بولايات الهند، وهو ما ينبئ بارتفاع الطلب على الرحلات المتوجهة لدولة الإمارات.

ومع تخفيف قواعد كوفيد-19 داخل الدولة، يصل السياح من ولاية كيرالا إلى الإمارات لزيارة المعرض العالمي، ويسافر آخرون لزيارة عائلاتهم والبحث عن فرص عمل أفضل، بحسب "ذا هيندو".

تذاكر مجانية

وإضافة لذلك، ستوفر طيران الإمارات وشركة فلاي دبي تذاكر مجانية لدخول المعرض العالمي ابتداءً من الأول من أكتوبر. كما سيحصل المسافرون إلى أبو ظبي عبر ذات شركات الطيران أو مع الاتحاد للطيران على العرض ذاته.

الجدير بالذكر أنه واعتباراً من 30 أغسطس، بدأت دولة الإمارات بإصدار تأشيرات سياحية من جميع البلدان، بشرط أن يتم تطعيم الأشخاص بالكامل بأحد اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، لترتفع تسعيرة الرحلات الجوية منذ ذلك الحين.