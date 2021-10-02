قهوة بالطاقة الشمسية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

لا حدود للابتكارات والإبداعات في إكسبو 2020 دبي، حيث سيرى الزائر تجارب مثيرة للاهتمام وفريدة من نوعها، فتجربة تحضير القهوة باستخدام الطاقة الشمسية أمر لافت في هذا الحدث العالمي، لكنه سهل الاستخدام في وعاء تحضير قهوة الموكا الذي يعمل بالطاقة الشمسية والمستوحى من مبادئ الاقتصاد الدائري، وهي تجربة غامرة عبر كل واحدة من مراحل إنتاج القهوة، بدءاً من الحبات إلى الفنجان



يحتضن جناح إيطاليا في معرض "إكسبو 2020 دبي" مقهىً جديداً يرحب بعشّاق القهوة ويوفر لهم أكثر من مجرد مساحة للالتقاء والتفاعل بينما يتناولون فنجاناً لذيذاً من القهوة؛ إذ يهدف المشروع الفريد من تصميم شركة "كارلو راتي أسوسياتي" إلى توفير تجربة غامرة في عالم القهوة تمر عبر كل واحدة من مراحل دورة حياتها، بدءاً من الحبات إلى الفنجان. ويصطحب المقهى عشّاق القهوة في رحلة حصرية تسرد حكاية الروائح العطرية الفواحة وقيم الابتكار والاستدامة، وتداعب مخيلتهم وحواسهم بمجرد رؤية "سولار موكا"، منصة تحضير القهوة سهلة الاستخدام والعاملة بالطاقة الشمسية. وتجسّد هذه المنصة عملية إنتاج القهوة في دورة مستمرة تجمع بين العناصر الطبيعية والاصطناعية وتكشف عن إمكانية إعادة استخدام كل واحد من المكونات وتؤكد على أهمية وجود سلسلة مشتريات عالية الشفافية.



ويأتي المزيج الفريد من اللمسات النهائية والمواد الخاصة ليوفر للزوار تجربة متعددة الحواس تشمل تذوق أجود أصناف القهوة الإيطالية على إيقاع صوت طحن حبّات القهوة ووسط روائحها الفواحة، ولمس المواد العضوية المستخدمة في الديكور كحبات القهوة المحفوظة في قوالب الراتنج التي تشكل سطح مساحة العمل. وعلاوة على ذلك، يهدف هذا المشروع إلى التذكير بالعلاقة بين إنتاج القهوة والمجتمعات المحلية التي تجسّد القلب النابض لهذه القصة المتميزة .. وتتكون قصة القهوة المستدامة من 3 فصول.



نباتات القهوة

تم تعليق سلسلة من نباتات القهوة متوسطة الحجم لتنمو وترتفع عن سطح الأرض لتمنح الزوار فكرة عن المرحلة الأولية لعملية إنتاج القهوة. وسيتم الاعتناء بهذه النباتات طوال فترة معرض إكسبو، لتدخل حبّاتها لاحقاً في دورة الإنتاج بمجرد نضوجها.



سولار موكا

تشتمل منصة "سولار موكا" المستوحاة من مناخ منطقة الشرق الأوسط على سلسلة من المرايا التي تتبع حركة الشمس لإنتاج الحرارة. ويستوحي مفهوم الأنبوب البالغ ارتفاعه 2.2 متر تصميمه من وعاء تحضير قهوة الموكا الشهير "كارمنيستا" (Carmencita) الذي صممه المصمم الإيطالي ماركو زانوسو خصيصاً لعلامة "لافاتزا" في عام 1979. وتسهم هذه التقنية المبتكرة في تقليص استهلاك الطاقة خلال المراحل اللاحقة لعملية تحضير القهوة. وعند تسخينها، تمر المياه عبر أنابيب نحاسية تحتوي على القهوة، لتكشف بذلك عن عملية تحضير القهوة عبر تجربة غامرة متعددة الحواس.



أسطح مصنوعة من القهوة

يتجلى الإلهام المستوحى من الاقتصاد الدائري في تصميم مساحات العمل المصنوعة من حبيبات القهوة المطحونة المعاد استخدامها والتي تشتمل على سطح بملمس مميز مصنوع من حبّات القهوة والراتنج.