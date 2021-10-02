الرئيس الصيني: إكسبو2020 فرصة لتشارك نجاح الدول في التنمية

المصدر: اليازية البدواوي



أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أن معرض إكسبو2020 دبي يوفر فرصة لتشارك الدول فلسفاتها ونجاحاتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحوار والتعاون، موضحاً إن "هذا يظهر الأهمية الكبرى للمعرض"، نقلاً عن صحيفة "تشاينا ديلي" الناطقة بالإنجليزية.



وشدد الرئيس الصيني حديث عبر الفيديو لزوار جناح الصين في إكسبو2020 دبي، يوم الجمعة على حاجة شعوب جميع الدول لتعزيز الحوكمة العالمية بشكل مشترك ومواصلة التنمية المدفوعة بالابتكار وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وقال جينبينغ في رسالته إن هذه الفترة من تاريخ البشرية مليئة بالتحديات والأمل، وإن رد الصين على مستقبل البشرية هو دعوة الناس من جميع الدول للعمل معا والاستجابة بشكل مشترك لنداء العصر. لافتاً إن جناح الصين الذي يحمل شعار "بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية والابتكار والفرص" ، يعرض إنجازات البلاد في مجالات مثل استكشاف الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والنقل الحديث والذكاء الاصطناعي والحياة الذكية.