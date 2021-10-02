الملايين في أنحاء العالم يستكشفون محتوى المنصة الافتراضية لإكسبو 2020

المصدر: البيان

استكشف أكثر من ثلاثة ملايين شخص في أنحاء العالم محتوى المنصة التفاعلية المطورة حديثاً عبر الإنترنتVirtualExpo.world ، خلال حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، الذي حضره ملايين المشاهدين، افتراضياً ومن مختلف القارات، واختبرو المشاهدون محتوى المنصة أثناء الساعات الـ24 الأولى من إطلاقها للعالم.



وبهدف تعزيز تجربة إكسبو 2020 دبي، ونقل الحدث الدولي إلى أي جهاز متصل بالإنترنت، في أي مكان من العالم، وفي أي وقت، تتيح منصة إكسبو الافتراضية VirtualExpo.world سبلا جديدة لاستكشاف أول إكسبو دولي في العالم العربي. وفيما تنقل دبي العالم إلى إكسبو 2020، تعمل منصة إكسبو الافتراضية على نقل إكسبو 2020 إلى العالم - وبينما ترحب دبي بـ 192 دولة مشاركة، سيتمكن الناس في هذه الدول من مشاهدة إكسبو 2020 من مختلف أصقاع الأرض.



وبناءً على الوعد الذي قطعه في عام 2013 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن إكسبو 2020 دبي سيقدم التجربة الرقمية الأكثر تقدماً في تاريخ معارض إكسبو الدولية، يوفر إكسبو الافتراضي تمثيلاً شيقاً للحدث الفعلي، يمكن للزوار الوصول إليه والتفاعل معه بسهولة خارج حدود الموقع الفعلي.



وتشمل ميزات إكسبو الافتراضي مقاطع فيديو غامرة بنطاق 360 درجة لأجنحة الدول والموضوعات، وعروضا لفعاليات ترفيهية حية، ومدونات صوتية (بودكاست)، وجولة فيديو للأطفال مع الرسوم المتحركة، وألعابا عبر "ماينكرافت" وجولات تفاعلية حية على منصات "تويتش".



وتتيح المنصة استكشاف الأجنحة بشكل افتراضي باستخدام حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي، وتُحوّل حفل الافتتاح وحفل الختام إلى تجربتَي ماينكرافت تفاعليتين، فيما تضم تجربة إكسبو 2020 دبي ماينكرافت: الإصدار التعليمي خطط دروس للمعلمين لاستخدامها في فصولهم الدراسية، مقدمة نظرة أعمق إلى موضوعات الحدث وموضوعاته الفرعية عبر الألعاب الغامرة.



وقال ريحان أسد، الرئيس التنفيذي لبرامج الفعاليات في إكسبو 2020 دبي: إن " إكسبو 2020 دبي يقدم التجارب الرقمية والافتراضية والمُعزَّزة الأكثر ابتكارا، ومفهوم الزيارات الافتراضية للمرة الأولى على مستوى دورات إكسبو الدولي. نحن ملتزمون بالوفاء بوعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتقديم أفضل تجربة إكسبو افتراضية لملايين الأشخاص حول العالم. الجمهور العالمي الذي تابع الليلة الماضية حفل الافتتاح المبهر من شتى قارات العالم عبر الإنترنت، يُظهر بقوة مدى التزامنا بتحقيق ذلك".



وأضاف:"يتطلع إكسبو الافتراضي إلى ما هو أكثر من تقديم عرض رقمي للموقع والأجنحة، حيث يتيح للزوار فرصة التواصل وإنشاء محتوى إكسبو 2020، والتفاعل معه، والمشاركة فيه، عبر اختباره بالطريقة التي تلائمهم، من أي جهاز، ومن أي مكان في العالم."



ويمكن لزوار إكسبو الافتراضي الوصول إلى هذا المحتوى عبر الإنترنت الآن، ومن المقرر أن تنطلق نسخة موسّعة وغامرة بشكل أكبر في غضون الأسابيع المقبلة. وجرى بث حفل الافتتاح يوم الخميس مباشرة عبر VirtualExpo.world، وستتيح تجربة ماينكرافت متعددة اللاعبين للمستخدمين "حضور" الفعالية بوصفهم شخصيات رمزية "أفاتار"، والاستمتاع بالألعاب النارية المتزامنة مع موسيقى إكسبو 2020، والاشتراك في لعبة مخصصة تمكنهم من السفر عبر الزمن للتعرف إلى معارض إكسبو الدولية السابقة.



ويوفر إكسبو الافتراضي أيضا جولات تفاعلية حية في إكسبو 2020، مع مرشد فعلي في الموقع، وهو ما يسمح للمجموعات بزيارة الموقع بشكل جماعي، وتحديد الأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها والمعالم التي يريدون مشاهدتها. وتضم هذه الجولات عناصر لعب تتيح للمستخدمين كسب النقاط وتحسين مراكزهم على قائمة أفضل اللاعبين.



