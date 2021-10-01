الإبداع يتحدث الإسبانية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

الإبداع.. القدرة على الابتكار، والالتزام بالحفاظ على جودة الحياة على كوكب الأرض للأجيال الحالية والقادمة، مفردات تلخصها أهداف التواصل الرئيسية للجناح الإسباني الذي يشارك في إكسبو 2020 دبي تحت شعار «الذكاء للحياة».



ويدعم الجناح في إكسبو2020 دبي الذي يعتبر الحدث الأكبر عالمياً، صورة إسبانيا في المسرح الدولي ويوفر منصة للمشاركة في الدبلوماسية التجارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.



ويأخذ الجناح الإسباني موقعه في منطقة الاستدامة بالقرب من أكبر الفعاليات في إكسبو مثل الجناح الاماراتي وساحة الوصل.



ويستمد الجناح شكله المعبر عن القوة والاستدامة من أساسيات المنطقة الذي بني فيها وتم تصميمه من قبل استديو أمان-كانوفاس-ماروري (معماريو الحرارة العالية).



ويحتوي الجناح على منطقتين للمعارض بموضوعين مختلفين يكمل أحدهما الآخر، وتم تصميم هذه المساحات بالتعاون مع External Reference وOnionlab. ديستيلوس الموجود في الساحة تحت الأشكال المخروطية في الطابق الأرضي الذي يحتوي على سلسلة من الإنجازات التي تستعرض مشاركة اسبانيا بالثقافة العالمية وتلقي الضوء على ارتباط ثقافتنا بالثقافة العربية.



وتحتوي الغابة الذكية الموجودة تحت الأرض على أشجار صنعت من مادة خاصة تمتص ثاني اكسيد الكربون وتمثل مساحة تحتوي ابتكارات اسبانية وتعبر عن التزام اسبانيا بأجندة 2030 للتطور المستدام ومشاركتها بحماية الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام.

ويعرض استديو دانييل كانوجار أحدى أكبر مشاريعه: دينامو، وهي تركيبة مرئية ومسموعة صممت خصيصًا لجناح اسبانيا في اكسبو دبي 2020 وصنعت بالتعاون مع الملحن فرانسيسكو لوبيز.



المسرح



ويعرض في منطقة المسرح في الجناح الإسباني فيلماً مميزاً يتماشى مع شعار إكسبو 2020 دبي: تواصل العقول وصنع المستقبل وشعار الجناح الاسباني الذكاء للحياة.



حيث يحمل الفيلم عنوان «قمر أغسطس» ومدته ثماني دقائق، وهو من صنع ناتشو فيجالوندو الذي يعتبر أكثر عقل خلاب في السينما الاسبانية في هذا العصر.



ويرو «قمر أغسطس» قصة حدث كوني يؤثرعلى دولة كاملة حيث تشرق الشمس في منتصف الليل والحل الوحيد لهذه المعضلة المستوحاة من الخيال العلمي هو أن نعمل سوية نحو حلول ذكية.



مدرسة للشطرنج



وتماشياً مع شعار إكسبو 2020 دبي، يستعرض الجناح الإسباني القدرة الهائلة للشطرنج على تطوير الذكاء وخلق الروابط الاجتماعية عن طريق إطلاق البطولة العالمية لمدرسة الشطرنج (عبر الانترنت) بمشاركة أكثر من 2600 طالب من 54 دولة في بطولة تحت ال14 ةتحت ال16 (للطلاب المولودين في 2006 وتحت عمر ال14 من يناير 2020 لفئة تحت ال14، وتحت عمر ال16 من يناير 2020 لفئة تحت ال16). يقود هذه الحملة الناجحة خبير الشطرنج للجناح الاسباني المراسل المخضرم ليونشو جارسيا بمساعدة خبير الشطرنج مارسيلينو سيون.



ومن المتوقع أن يشارك ال12 فريقاً من المتأهلين في الجولة النهائية التي ستتم في إكسبو 2020 من 24 إلى 30 نوفمبر. ال10 فرق المتأهلة هي ثلاثة فرق من الهند، واحد من منغوليا، واحد من اسرائيل، واحد من اليونان، واحد من الجمهورية التشيكية، واحد من هنغاريا، واحد من الولايات المتحدة، واحد من البيرو، بالإضافة إلى تعيين فريقين واحد من الإمارات العربية المتحدة وآخر من اسبانيا.



ويلعب الجناح الاسباني دور منصة المعارض للتصاميم والتكنولوجيا الاسبانية لشركات مثل كوسينتينو التي تنصع أغطية الأرضيات والأكسية، وأندرو وورلد مصمم جميع الأثاث.



وتقدم 32 شركة إسبانية و200 فنان أعمالهم في إكسبو 2020 دبي، حيث يعتزم الجناح الإسباني تقديم 100 عرض في الجناح وعلى والمسرح الرئيسي لإكسبو 2020 دبي.