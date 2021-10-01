غباش: إكسبو 2020 رسالة سلام ومحبة من الإمارات للعالم

المصدر: وام

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن إكسبو 2020 دبي يمثل رسالة سلام وتسامح ومحبة من الإمارات إلى العالم أجمع عنوانها العمل معا لمواجهة التحديات المستقبلية ووضع الحلول القائمة على الابتكار والإبداع للحفاظ على الكوكب.



وأشار غباش إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة تجسد نموذجاً تنمويا ًفريداً، وباتت منارة عالمية للإنجازات في مختلف المجالات والذي يظهر جليا في الافتتاح الاستثنائي والمبهر لإكسبو 2020 دبي .



وقال معاليه "أتقدم بإسمي وباسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأصدق مشاعر التهنئة والتبريكات لقيادة الإمارات الحكيمة وشعبها الوفي على الافتتاح المشرف والكبير لمعرض إكسبو، الذي يعد من أكبر المعارض على مستوى العالم، لما يوفره من فرصة للمجتمع العالمي لإيجاد حلول مبتكرة، وتحقيق الاستدامة والتنقل والنمو الاقتصادي، ويرسم فترة مقبلة من تاريخ الحضارة الإنسانية."



وأضاف إن "دولة الإمارات بتاريخها العريق، أثبتت للعالم من خلال تطورها الكبير ما يمكن تحقيقه من إنجازات، وتسعى في إكسبو 2020 دبي إلى إلهام الأجيال المقبلة لإطلاق العنان للإبداع والابتكارات التي سترسم ملامح مسيرة التقدم البشري خلال العقود الخمسة المقبلة".



وأكد أن دولة الإمارات ترحب بالعالم خلال إكسبو 2020 دبي عبر مشاركة أكثر من 190 دولة تمثل قارات العالم في قلب الحدث للمشاركة في هذا الحدث العالمي والاطلاع على مسيرة الإنجازات الحضارية التي سطرتها الامارات والاحتفاء معها باليوبيل الذهبي الذي يجسد مسيرة 50 عاما من الإنجاز والعطاء.



وأوضح معاليه أن إكسبو 2020 دبي يتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، وهو ما يمثل محطة مهمة في تاريخ الإمارات، وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، تمكنت دولة الإمارات من إذهال العالم بنموها السريع وإنجازاتها الكبيرة فيما يسعى إكسبو 2020 دبي إلى إلهام الناس لتبني روح الابتكار.



واختتم كلمته مؤكداً حرص المجلس الوطني الاتحادي على التفاعل مع هذا الحدث الكبير واستثماره في تعزيز جسور التواصل مع البرلمانيين من أنحاء العالم. مثمنا جهود فريق عمل اكسبو دبي 2020 والاقبال الكبير من قبل شباب الوطن للتطوع خلال فترة المعرض.