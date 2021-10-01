عبد الرحمن العور: إكسبو 2020 يعزز الحوار الإنساني

المصدر: وام

قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين إن معرض إكسبو2020 دبي يؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات في التقريب بين ثقافات العالم وتعزيز الحوار الإنساني القائم على مبادئ التسامح وقبول الآخر.



وأضاف العور في تصريح له أن إقامة الحدث في هذا التوقيت يؤكد أيضا الدور الريادي لدولة الامارات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19 التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول وأسواق العمل العالمية لا سيما وأن إكسبو يشكل بارقة أمل لصناعة مستقبل مشرق للإنسانية كونه يمثل بوابة عالمية لإبرام شراكات دولية في المجالات التنموية كافة الأمر الذي يعود بالخير والنفع على البشرية جمعاء.



وأشار إلى أن حفل الافتتاح المبهر والتنظيم عالي المستوى لإكسبو 2020 دبي يثبت كفاءة أبناء الإمارات و قدرتهم على التعامل بحرفية عالية مع الفعاليات الدولية خصوصا وأنه يعتبر الحدث الأبرز و الأهم على مستوى العالم.