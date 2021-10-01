البندقية تتطلع لعاصمة الاستدامة من إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

يبدو أن معرض إكسبو 2020 دبي، بما فيه من إمكانات عالمية ضخمة، دفع المشاركين إلى البحث عن أهداف عالمية ترتقي إلى خير البشرية، فمن خلال برنامج المبادرات المبتكرة والفعاليات الدولية، تنطلق إيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي، لإظهار قدرتها الفطرية على ربط الجمهور مع الإدراك عبر عرض فنون الجمال والمعرفة والإبداع.

وتتصدر مدينة البندقية الحدث الأهم في الأسبوع الافتتاحي لمعرض جناح إيطاليا، حيث بتناول "المناخ التنوع البيولوجي من خلال مناقشة عدة مبادرات تركز على مدينة البندقية، والتي تم تقديمها كمثال لمختبر محلي ونموذج دولي لكيفية مكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز عمليات التحول البيئي المبتكرة والابتكار الثقافي والاجتماعي.

وسيطلق الجناح في الثالث من أكتوبر، برنامج ترشيح البندقية كعاصمة عالمية للاستدامة على منصة إكسبو العالمية.



وسيعمل الجناح الإيطالي في إكسبو دبي، بمشاركة 70 شريكاً مؤسسياً و50 جهة راعية للأعمال و15 إقليماً و30 جامعة، على الترويج لبرنامج معمق من المنتديات متعددة المواضيع والنقاشات الراقية لتحليل التحديات الأكثر تكراراً للبشرية، مع الإشارة إلى الحلول اللازمة والقادرة على توليد النمو والابتكار والتعاون الدولي.



وسيناقش الجناح القضايا الرئيسية المتخصصة بمواضيع المناخ والفضاء والتنمية الحضرية وتعزيز الحوار بين الثقافات وتحديات الابتكار والرقمنة في قطاع الرعاية الصحية والزراعة والاقتصاد الأزرق.

وستجمع أجندة المنتديات المتعددة بالمجالات صانعي السياسات رفيعي المستوى وخبراء دوليين وطلاب شباب وممثلين عن عالم الأعمال لمناقشة هذه الموضوعات وتسليط الضوء على مساهمة إيطاليا في تطوير نماذج تعاونية جديدة حول القضايا الرئيسية في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030.



