البرلمان العربي: إكسبو دبي 2020 مصدر فخر للعرب

المصدر: وام

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتنظيمها لمعرض إكسبو 2020، يعكس مكانتها العالمية الرائدة وما تحظى به من تقدير واحترام مختلف دول العالم، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مقدماً خالص التهاني بمناسبة بدء فعاليات المعرض العالمي بدبي.



وأضاف العسومي في بيان، أن تنظيم دولة الإمارات، كأول دولة عربية لهذا المعرض، الذي يعد من أهم وأكبر المعارض التي تقام في العالم، يمثل مصدر فخر واعتزاز للعرب جميعاً، ويعكس الثقة الدولية في قدرة الإمارات على توفير منصة عالمية لمناقشة التحديات التي تواجه العالم اليوم، سواء التحديات الصحية أو الاقتصادية، أو التحديات التي تواجه البيئة والمناخ.



وأعرب العسومي عن ثقته التامة في أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث، سيمثل نقلة نوعية في تاريخ تنظيم هذا المعرض، بالنظر لما تمتلكه الإمارات من بنى تحتية تم تشييدها وفق أحدث المواصفات العالمية، فضلاً عن خبرتها الكبيرة والممتدة عبر سنوات في تنظيم المعارض الدولية واستضافة العديد من الأحداث الهامة في كافة المجالات.