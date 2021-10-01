محمد اليماحي: إكسبو 2020 نقطة تحول في تاريخ الإمارات

المصدر: وام



أكد سعادة محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي أن تنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020 دبي، سيخلد في تاريخ الدولة كنقطة تحول هامة نحو انطلاقة جديدة ومنصة جديدة ستحدث منها دولة الامارات العالم بشكل مختلف وبلغة جديدة وبانطلاقة جديدة في ذكرى يوبيلنا الذهبي.



وهنأ اليماحي القيادة الرشيدة بالدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتنظيم هذا الحدث الضخم والذي يأتي متزامناً مع احتفالات الدولة بالعيد الخمسين.



وقال اليماحي إن تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، يأتي تتويجاً لكافة الجهود البناءة والعظيمة التي تبذلها الدولة وقياداتها طيلة السنوات الماضية والتي وضعت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، فضلاً عما حققته من إنجازات على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.