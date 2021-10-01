جوزيب بوريل: إكسبو 2020 فرصة مثالية لتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون الدولي

المصدر: البيان

يعزز الاتحاد الأوروبي التعاون الدولي والتفاهم المتبادل من خلال مشاركته في معرض إكسبو 2020 دبي تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وفي هذا الإطار، أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن إكسبو 2020 دبي فرصة مثالية لتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون الدولي والتعددية استجابةً للتحديات العالمية وبناء تفاهم مشترك حول كيفية التعامل مع هذه التحديات.

وأضاف بوريل "في أوقات التحديات الصعبة، تحتاج مجتمعاتنا إلى العمل معاً، ليس فقط للتغلب عليها ولكن أيضًا لكي نصبح أقوى معاً ونتعاون بشكل أفضل".

وتنظم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أكثر من 40 فعاليّة وجلسة تستعرض الجهود الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية في إطار الموضوعات الأساسية لإكسبو 2020 دبي: الفرص والتنقل والاستدامة.

بالشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على خمسة محاور أساسية وهي الاستدامة والصفقة الخضراء الأوروبية وتغير المناخ؛ الغذاء والزراعة والصحة؛ الابتكار والرقمنة؛ الشمولية والمساواة مع التركيز على تمكين المرأة؛ والتعاون التجاري والاقتصادي.



وسيكون إكسبو 2020 دبي فرصة مهمة للاستعداد لمستقبل أكثر استدامة من خلال الانخراط مع مشاركين من جميع أنحاء العالم في أحد أكبر الفعاليات العالمية التي ستُعقد حضوريا منذ تفشي وباء كوفيد-19.



كما تَبرُز الأنشطة التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي بشكل واضح في تعاونه مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2020 دبي، حيث أضاف بوريل: "يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التحول الداخلي والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تعاوننا الثنائي. أتطلع إلى مناقشة هذه القضايا المهمة بالتفصيل مع شركائنا الإماراتيين خلال زيارتي إلى الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع."



وسيكون "اليوم الفخري للاتحاد الأوروبي" الذي يقام في 23 أكتوبر الجاري مناسبة للاحتفال بمشاركة الاتحاد الأوروبي في إكسبو 2020 دبي إلى جانب الدول الأعضاء عبر أنشطة ثقافية مع الفنانين الشباب والعاملين في المجال الثقافي من أوروبا وبقية العالم من أجل تعزيز التنوع والحوار بين الثقافات.