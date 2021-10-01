سهيل المزروعي: إكسبو 2020 منصة ملهمة لتواصل العقول

المصدر: البيان

وصف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية معرض إكسبو 2020 دبي بالمنصة الملهمة لتواصل العقول وتلاقي الأفكار وتعزيز التعاون الدولي لصياغة مستقبل مزدهر للجميع يستند على الاستدامة ويجسّد رغبة دولة الإمارات في تطوير ثقافة ابتكار عالمية ونشر أفكار وتقنيات داعمة للمستهدفات المستقبلية.



وأضاف المزروعي في تصريح له اليوم بمناسبة انطلاق "إكسبو 2020 دبي، إن هذا الحدث العالمي، يشكل منارة عالمية لإطلاق واستعراض أهم مبادرات العالمية للدول المشاركة والتي ستساهم في إحداث آثار إيجابية في مختلف المجالات على النطاق الوطني والإقليمي والعالمي حيث أخذت الدولة على عاتقها استشراف الفرص المستقبلية الهادفة إلى توفير حياة كريمة للأجيال القادمة".



وقال المزروعي إن إكسبو 2020 دبي فرصة حقيقية لإيجاد الحلول المستقبلية والشراكات العالمية الفاعلة، لصنع مستقبل مستدام، لافتاً إلى أن تزامن انطلاق المعرض مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لقيامها فرصة لاستعراض التجربة الإماراتية المتميزة التي حققتها خلال فترة قصيرة جداً من عمر الشعوب.



وأشار إلى أن حفل افتتاح معرض اكسبو2020 دبي" المبهر جسد جانباً من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة ورسم ملامح مستقبل جديد وتجربة متميزة هي الأولى من نوعها في العالم حيث استطاعت الإمارات بفضل ما تملكه من تجربة وخبرة استثنائية جذب أنظار العالم نحوها من خلال تنظيم متميز يليق بسمعتها.



وأضاف المزروعي إن النجاح المبهر في افتتاح الحدث العالمي الأبرز في ظل المتغيرات العالمية والتحديات الجمة التي فرضتها جائحة "كوفيد - 19" يليق بإنجاز دولة الإمارات التاريخي في جمع العالم على أرضها من خلال مشاركة نحو 191 دولة حول العام إضافة إلى المنظمات متعددة الأطراف والشركات والمؤسسات التعليمية ليكون "إكسبو 2020 دبي" الأكبر نطاقاً في تاريخ معارض إكسبو الدولية منذ أول إكسبو دولي استضافته العاصمة البريطانية لندن في عام 1851.

