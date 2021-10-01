سفير الإمارات في تايلاند: إكسبو 2020 يخلق فرصاً دولية واعدة

المصدر: وام

يخلق إكسبو 2020 دبي الفرص الواعدة لكافة الدول المشاركة، كما يسهم في دعم الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد العالمي وتعزيز الثقة في القطاعات التي تأثرت بجائحة "كوفيد - 19" .

هذا ما أكده سعادة سيف عبدالله محمد الشامسي سفير الدولة لدى تايلاند، لافتاً إلى أن استضافة دولة الإمارات للحدث العالمي تأتي انطلاقا من التزامها بالعمل يداً بيد مع الشركاء الدوليين من أجل معالجة التحديات التي تواجه العالم والسعي لإيجاد حلول لها بروح تعاون جماعي".



وأضاف: "منذ الإعلان عن استضافة إكسبو 2020 دبي تضافرت الجهود والاجتماعات مع المسؤولين في الدول المشاركة لاطلاعهم على المستجدات والتقدم المحرز كما قامت البعثة بعقد مجموعة من اللقاءات والمقابلات مع كبرى الشركات وكبار الشخصيات وقدمت لهم كل المعلومات وأطلعتهم على الفرص التي يوفّرها هذا الحدث العالمي الأكبر على مستوى العالم".



وأكد سعادته أن إكسبو 2020 دبي حدث عالمي مهم يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتايلاند على مختلف الأصعدة.



وافاد بأن سفارة الدولة لدى تايلاند حرصت طوال الفترة الماضية وقبل انطلاق الحدث على إقامة فعاليات عدة من بينها على سبيل المثال لا الحصر فعالية العد التنازلي لإكسبو دبي 2020 لإبراز مفهوم تواصل العقول وصنع المستقبل، مشيراً إلى أن سفارة الدولة حرصت على التجاوب المباشر مع الجمهور التايلندي المهتم بالمشاركة وبزيارة إكسبو من خلال تقديم المعلومات والمقترحات والتسهيلات الخاصة بالمشاركة في هذا الحدث العملاق إلى جانب توضيح التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الدولة لتوفير سفر آمن وممتع للجميع.



وقال إنه من منطلق التزام دولة الامارات بالعمل يداً بيد مع الشركاء الدوليين جاء تنظيم هذا الحدث العالمي التي يعد محفلاً دولياً شاملاً لمعالجة التحديات التي تواجه العالم والسعي لإيجاد حلول لها بروح تعاون جماعي.



ورأى أن إكسبو 2020 فرصة فريدة لاقتصادات الدول المشاركة إذ يخلق الفرص الواعدة لصنع الروابط وتعزيز التعاون بين الدول لدعم تحفيز الاقتصاد العالمي وإعادة الثقة للقطاعات التي تأثرت بالجائحة وهذا يعتبر محوراً أساسياً في تعزيز التنمية وجلب الاستثمار، وهو سيسهم بالتأكيد في دعم القطاعات الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأكد الشامسي أن إكسبو 2020 دبي يعد منصة عالمية بارزة وواحة تستوعب الجميع من مختلف الجنسيات والثقافات ما يعزز التبادل الثقافي ونشر قيم التسامح فهذا الحدث الكبير رسالة سلام من دولة الامارات ليلتقي الجميع تحت قبة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وخلص إلى أن إكسبو 2020 دبي يشهد إطلاق العديد من حلقات النقاش والحوارات التي تعزز مفاهيم التسامح والتآلف بين الجميع من أجل تعزيز القيم السامية التي تدعو لها دولة الإمارات.



وتشارك تايلاند بأكبر جناح لها منذ نحو 150 عاما بهدف أبرز المفهوم الكامن وراء "تايلاند الرقمية" "ديجيتال تايلاند" فضلاً عن رؤيتها الاقتصادية المدفوعة تقنياً.



ويوفر جناح تايلاند بيئة ملهمة للنقاش والتعاون داخل فضاء رحب من الإبداع والاستدامة فالزوار من جميع أنحاء العالم مدعوون لتبادل الأفكار ومناقشة كيف يمكن للابتكار والتكنولوجيا الرقمية تعزيز الاقتصاد وتحسين المجتمع ككل.

ويعمل الجناح على أبراز الثقافة التايلاندية الأصيلة في حين ستكون كامل مساحة الجناح مملوءة بالألوان والديكورات الساحرة مما يوفر لكل زائر استقبالا رائعا.