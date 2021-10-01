نهيان بن مبارك يفتتح بوابات إكسبو 2020 دبي رسمياً أمام الجمهور

المصدر: البيان

بوابات دخول إكسبو، التي صممها المعماري الشهير المقيم في لندن آصف خان، هي نقاط الاستقبال الأولى المدهشة للملايين من زوار إكسبو 2020، حيث تقف بوابة شامخة عند كل واحدة من مناطق الموضوعات الثلاثة (الفرص، والتنقل، والاستدامة).

ومع احتفال إكسبو 2020 دبي بأول الأيام الكاملة لزيارته، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، رسمياً، بوابة منطقة الاستدامة بموقع الحدث الدولي في حفل خاص.



وقال معالي الشيخ نهيان: "في الوقت الذي يرحب فيه إكسبو 2020 دبي بالعالم للمرة الأولى، يسرّني أن أفتتح رسميا بوابة الاستدامة".



وأضاف معاليه: "بعد عام حفِل بتطورات كثيرة شهدتها البشرية، يسعدنا أن نكشف أخيرا عن أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي. بينما نقف على أعتاب بداية جديدة، الآن هو الوقت المثالي للعالم لإعادة تقييم ما نتجه إليه وتحديد ما هو مهم، وإكسبو 2020 هو المحفّز المثالي لهذا النقاش على مدى الأشهر الستة المقبلة.



وتابع "نتطلع إلى الترحيب بملايين الزوار الذين سيمرون عبر هذه البوابات ليتعرّفوا على مجموعة واسعة من الأفكار المدهشة والابتكارات المبدعة المعروضة في أجنحة الدول الـ 192 المشاركة."





ويعتبر إكسبو 2020 هو التجمع الثقافي الأكبر في العالم، حيث يتيح 182 يوما من الإبهار البصري والإلهام الفكري، في إكسبو الدولي الأكثر مشاركة وتنوعا على الإطلاق بوجود ما يزيد على 200 جهة مشاركة، بما في ذلك 192 دولة، والعديد من المنظمات المتعددة الأطراف والشركات والمؤسسات التعليمية.

