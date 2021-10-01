تعرف إلى مرحلة بناء كاتدرائية العصور الوسطى في إكسبو 2020

المصدر: البيان

كثيرة هي التجارب التي يحتضنها إكسبو 2020 دبي لإثراء ثقافات الزوار ، وإطلاق العنان لهم ليعيشوا تجارب الثقافات والحضارات الأخرى المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير، ومنها جناح فرنسا الذي أطلق تجربة "نوتردام دو باري"، وهي معرض تفاعلي عن تاريخ الكاتدرائية الممتد 850 عاما، باستخدام تصميم المشاهد (السينوغرافيا) المادي والواقع المعزز.



ويصحب المعرض، الذي يفتح أبوابه حتى الأول من نوفمبر زواره، في رحلة للتعرّف إلى مرحلة بناء الكاتدرائية في العصور الوسطى، ومكانتها في الحياة الدينية والثقافية والسياسية الفرنسية، وكذلك إلى أعمال الترميم التي تخضع لها حاليا، إثر الضرر الذي لحق بالمبنى المدرج على لائحة التراث العالمي نتيجة حريق في شهر إبريل 2019.



وستوفر أجهزة "هيستوباد"، وهي أجهزة لوحية حديثة طوّرتها الشركة الناشئة الفرنسية "هيستوفيري"، للزوار تجربة افتراضية وتفاعلية للفعاليات التاريخية التي شهدتها الكاتدرائية، مثل بناء برجها الشهير وتتويج نابوليون بونابرت إمبراطورا فيها.



وستتيح أيضا تقنية "هيستوباد" المعززة للزوار فهم مدى تعقيد أعمال الترميم ومختلف المهارات والحرف المرتبطة بإعادة بناء المبنى التاريخي.



وتأتي هذه التجربة، التي تنطلق ليلة احتفالات اليوم الوطني الفرنسي في إكسبو 2020، قبل افتتاح معرض "نوتردام دو باري" الأكبر بكثير الذي سيُقام في مدرسة "كوليج دي برنادان" في مدينة باريس في ربيع 2022. وسينطلق هذا المعرض جولة في أوروبا وآسيا وأمريكا، طيلة فترة مشروع الترميم.



وتقدم هذا المعرض مجموعة لوريال، وهي شريك خدمات ومستحضرات التجميل الرسمي لإكسبو 2020 وواحدة من الجهات المانحة لترميم الكاتدرائية.