رحلة تواصل العقول وصنع المستقبل تنطلق اليوم من إكسبو2020

المصدر: وام

من أرض إكسبو2020 دبي، انطلقت رحلة «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حيث بدأ إكسبو 2020 دبي اليوم استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم مدشنا رحلة جديدة شعارها "تواصل العقول وصنع المستقبل" فالإمارات تفتح ذراعيها لبدء مرحلة جديدة من العمل الدولي الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة وتبني الأفكار الخلاقة والعقول المبدعة من أجل ترسيخ مستقبل مزدهر ومستدام للبشرية جمعاء.

ودشن إكسبو 2020 دبي انطلاقته التاريخية والاستثنائية أمس مع "حفل القرن" الذي أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب اكسبو والرابط بين محاوره الثلاثة "الاستدامة والتنقل والفرص" وشكل الحفل علامة استثنائية في تاريخ المعرض العالمي الذي انطلق قبل أكثر من 170 عاما.

وقبيل انطلاقة حفل الافتتاح بعثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي برسالة ملهمة في تصريحاتها لوسائل الإعلام أكدت خلالها أن إكسبو مشروع لنا جميعا ونتطلع من خلاله إلى تجسيد روح الإمارات الراقية لجميع دول العالم وإبراز التراث الإماراتي الأصيل وقيمنا وتقاليدنا العريقة.

وأكدت معاليها أن إكسبو 2020 دبي ملك للجميع ونتطلع على مدار نحو 182 يوما مدة الحدث إلى ابراز الدور الإماراتي في هذا المحفل الدولي.

من جانبه أكد معالي ديميتري كيركِنتزس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض إن إكسبو 2020 دبي يجمعنا تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" على مدار 6 أشهر للمساهمة في رسم ملامح عالم أفضل نتجاوز فيه تحدياتنا ونتطلع معا إلى بناء مستقبل مزدهر للجميع.

وأضاف معاليه: "هنا في إكسبو 2020 دبي يبقى "تواصل العقول" ركيزة التعاون والشراكة والتعاضد فتلك القيم التي يتبناها إكسبو تشكل أولوياتنا المشتركة أما "صنع المستقبل" فيهدف إلى المساهمة في وضع استراتيجيات للتعاون الدولي نحو تحقيق التنمية المستدامة".

من جهتها قالت سمية آل علي مدير إدارة العلاقات الحكومية في إكسبو 2020 في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" "شعورنا لا يوصف وفخورون بتنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وأضافت أن ثقة المجتمع الدولي في دولة الإمارات كبيرة واليوم نستضيف وفود من أكثر 192 دولة وزوار من مختلف أنحاء العالم على مدار 6 أشهر تحت مظلة تواصل العقول وصنع ونفتخر بدورنا المهم ككوادر وطنية في هذا الحدث العالمي البارز.

من جهتها قالت هند البوم رئيسة تصميم وتطوير المحتوى - مكتب المدير العام لإكسبو 2020 دبي إننا فخورون بالوصول إلى هذه المرحلة المبهرة مع افتتاح إكسبو 2020 دبي أكبر حدث في العالم والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ..مشيرة إلى أن دولة الإمارات ترحب بالعالم اليوم على أرضها من أجل العمل معا لخدمة البشرية.

وأضافت أننا حرصنا على تنظيم برنامج متكامل لجميع المشاركين من أجل تبادل الأفكار المبدعة وتبني الحلول الخلاقة لكافة التحديات التي تواجه العالم والعمل على ترسيخ مستقبل مستدام في العالم.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم برنامج "الإنسان وكوكب الأرض" خلال الحدث العالمي ..مشيرة إلى أن هذا البرنامج هو عبارة عن جدول مبتكر من الفعاليات والتجارب وحوارات الريادة الفكرية والنقاشات العامة التي تهدف إلى إيجاد حلول لبعض تحديات العالم الأكثر إلحاحا.

وأضافت أن البرنامج يضم 10 من أسابيع من الموضوعات و18 يوما دوليا وسيتطرق كل واحد من هذه الفعاليات والمناسبات إلى قضايا رئيسية ذات أهمية عالمية ويبحث المشاركون حلولا لتحديات عالمية مثل التغيّر المناخي والفجوة الرقمية والتعليم والرعاية والصحية.

وذكرت أن سيتم القيام بأكثر من 220 فعالية في سياق البرنامج مثل المنتديات الضخمة والمؤتمرات الرسمية إلى جانب الندوات وحلقات العمل وذلك سلسلة المجلس العالمي وهي منصة مخصصة لتواصل العقول من إكسبو 2020 دبي.

ويقام إكسبو 2020 دبي خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 وهو أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وسيحتضن الحدث العالمي أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة والتقنيات والثقافة من أنحاء العالم طوال فترة إقامته.

ويتيح إكسبو 2020 دبي للعالم فرصة الاستمتاع بالاحتفالات والثقافة والفنون ويجمع أيضا أنبغ عقول العالم عبر برنامج "الإنسان وكوكب الأرض" ليتيح لكل الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات فرصة للاستمتاع وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الاستثنائي.