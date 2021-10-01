دراجات هوائية ضمن وسائط التنقل في إكسبو 2020

المصدر: البيان

دخلت الدراجات الهوائية ضمن وسائط النقل في إكسبو 2020 دبي، حيث أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع كريم، مبادرة التشارك في الدراجات الهوائية من أجل توفير حلول نقل سريعة ومستدامة للتنقل في إكسبو 2020.

وتم توفير 230 دراجة هوائية بواسطة كريم مزودة بدواسات مساعدة في الحركة، وتم نشرها في 23 محطة لتمكين الزوار والعاملين من حجز واستخدام الدراجات الهوائية للتجول داخل مرافق المعرض بكل يسر من خلال تطبيق كريم للدراجات الهوائية (Careem BIKE app).



وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات «إن التشارك في الدراجات الهوائية يعد وسيلة رائعة للتجول داخل معرض إكسبو، كما نشجع الزوار على استخدام وسائل المواصلات العامة مثل مترو دبي وباص دبي ومركبات الأجرة من أجل الوصول إلى المعرض والاستفادة من مزايا تكامل المواصلات العامة وبالتالي تسهيل التنقل».



من جانبه أعرب مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: عن فخرهم بالمشاركة الفعالة في دعم إكسبو 2020 من خلال جعل التنقل أكثر سهولة، وأضاف «من واجبنا العمل على تيسير وتحسين حياة الناس عبر تقديم الخدمة دون انتظار، وتقديم تجربة تنقل خالية من المتاعب. ومع أخذ هذا الجانب في الاعتبار، نسعد بإتاحة الفرصة لنا لتمكين المجتمعات المحلية والسياح من الوصول بسلاسة إلى هذا الحدث العملاق».



ومن شأن تكامل مختلف وسائط النقل من مواصلات عامة ومترو للوصول لموقع اكسبو من الخارج ووسائل التنقل الفردية المتمثلة بالدراجات الهوائية المشتركة (كريم بايك) داخل موقع اكسبو 2020 واستخدام التقنيات المبتكرة، أن يسهم في تعزيز تطبيق استراتيجيات الميل الأول والأخير وتسهيل الوصول إلى المعرض والتنقل بين أجنحته بسلاسة وبرحلات خالية من المتاعب، كما سيمكن نظام التنقل المقترح من إدارة الزوار لأوقاتهم بكفاءة أكبر، وجعل زيارتهم جديرة وتجربتهم حدثاً لا يُنسى.