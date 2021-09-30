حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020

المصدر: البيان

تقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى فريق عمل إكسبو 2020 دبي،



ووصف سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تيوتر»، افتتاح إكسبو 2020دبي، بالإستثنائي وتنظيم مبهر وأمسية مميزة.

وقال سموه إن «الإمارات أبهرت العالم في إفتتاح إكسبو 2020 دبي وتكتب فصلا جديدا في تاريخ الإنسانية».

وأضاف سموه «ستبقى الإمارات تختصر المسافات بين الشرق والغرب وتجمع شعوب العالم على أرضها.