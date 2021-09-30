الفجيرة تحتفل بانطلاق إكسبو2020

المصدر: البيان

احتفلت إمارة الفجيرة بانطلاق المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الدولة كأول دولةٍ عربيةٍ تحظى باستضافة الحدث الأهمّ عالميًا بإقامة فعاليات احتفالية تصاحب الافتتاح الرسمي للحدث، وستستمر في مختلف مناطق الفجيرة طوال فترة استضافة إكسبو 2020 دبي.

وأقيمت الاحتفالية الرئيسية في قلعة الفجيرة بتنظيم من هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، وتضمّنت العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي شارك فيها جمهورٌ غفيرٌ من مختلف الأعمار والجنسيّات، احتفالًا بانطلاق إكسبو 2020، حيث نُقل حفل الافتتاح الرسمي عبر شاشات عرض رئيسية تم توزيعها في موقع الاحتفال في قلعة الفجيرة، لإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة الحفل الأضخم على مستوى العالم.

وقامت بلدية الفجيرة بتزيين الشوارع والدوارات الرسمية بالالوان الذهبية فيما توزعت مجسمات شعار اكسبو في عدة أماكن بالفجيرة.

كما شاركت العديد من الدوائر الحكومية في التعبير عن مظاهر الاحتفال بالحدث بإنارة المباني الرئيسية، والمعالم السياحية والأثريّة في إمارة الفجيرة، باللون الأصفر، الذي يمُثل لون شعار إكسبو 2020 دبي وهي قلعة الفجيرة،قلعة حبحب ومسجد البدية وقلعة دبا الفجيرة و مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، مسجد الشيخ زايد، مركز الفجيرة التجاري، دار القضاء، وغيرها، إضافةً إلى تزيين الشوارع الرئيسية في الفجيرة بأعلام إكسبو، والمُجسمات ثلاثية الأبعاد، والأضواء الملونة.

وستقام فعاليات احتفاليّة لتشمل مناطق مختلفة من الفجيرة وهي قلعة اوحلة، والبدية، وقلعة مسافي وقلعة دبا، لمشاركة الجمهور مباهج الاحتفال الذي سيمتد على مدى ستة أشهر، ويجمع دول العالم أجمع على أرض الإمارات.