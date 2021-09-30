«اينوك».. إلهام الطاقة في إكسبو 2020

المصدر: البيان

رحّبت مجموعة اينوك شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو2020 دبي بالزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور فعاليات إكسبو 2020 دبي الحدث المرتقب لهذا العام والأضخم من نوعه على مستوى العالم.



وقدم سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك تهانيه للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وللقائمين على تنظيم إكسبو 2020 دبي الذي سيقدم لزواره مجموعة استثنائية من التجارب والتقنيات المبتكرة.



وقال سعادته «يوفر هذا الحدث العالمي الرائد فرصة فريدة لتمثيل قطاعنا ووطننا الحبيب على الساحة العالمية ولنا الفخر بأن نقف إلى جانب أبناء بلدنا الغالي لنرحب بالعالم أجمع في هذه الاحتفالية الضخمة».



وسيكون زوار إكسبو 2020 دبي على موعد مع التجربة الفريدة التي تقدمها مجموعة اينوك تحت شعار «إلهام من الطاقة» في جناحها المجاور لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة والواقع بين "منطقة الاستدامة" و"منطقة الفرص".



وشيّدت المجموعة محطة الخدمة المستقبلية التي تتميز بتصميمها المبتكر في موقع إكسبو 2020 دبي لتلبية الاحتياجات اللوجستية الحالية والمستقبلية لأسطول الحدث.