علي بن سباع المري: إكسبو 2020 تظاهرة عالمية استثنائية

المصدر: البيان



أكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن «معرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من إمارة دبي وتستقبل من خلاله العالم، يشكل تظاهرة عالمية استثنائية تجمع تحت مظلتها أفضل العقول وصناع القرار والمختصين بمختلف القطاعات من جميع أنحاء العالم، لتقدم لهم منصة رائدة لتبادل التجارب والخبرات والرؤى المستقبلية التي ستسهم في رسم مسارات الخطط التنموية للدول.



وأفاد بأنه «من خلال الحدث ترسخ دولة الإمارات من جديد ريادتها العالمية في مجال تنظيم واستضافة المناسبات الدولية النوعية، التي تبشر بمرحلة مشرقة لما بعد التعافي من تبعات جائحة كوفيد 19 العالمية».

وأضاف إن «قيادة الإمارات ورؤيتها الثاقبة لا تنتظر المتغيرات التي تجلبها الأزمات للتخطيط والتعامل معها، بل تستشرف المستقبل وتضع الحلول الاستباقية القائمة على مفاهيم الابداع والابتكار لاستمرارية تحقيق النجاح واستدامة الإنجازات».

وقال «نحن في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نفخر بكوننا جزء من هذه الرؤية، من خلال منظومة متكاملة من برامجنا الأكاديمية وجهودنا الحثيثة لإعداد وتمكين أجيال من قادة المستقبل القادرين على صناعة التغيير نحو الأفضل في مؤسساتهم بمجالات القيادة والسياسات العامة، واكتساب قدرات تواكب الخطط والاستراتيجيات الحكومية في أي وقت ووفق جميع الظروف».