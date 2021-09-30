ورش تعريفية عن إكسبو2020 لمنتسبي شرطة أبوظبي

المصدر: البيان

اختتمت شرطة أبوظبي سلسلة ورش تعريفية لـ «إكسبو2020 -دبي»، حضرها مدراء القطاعات ومدراء المديريات والادارات والمنتسبين.



وقدم الورش الرائد عمار سرحان الكعبي مدير مكتب المشاريع بوزارة الداخلية مؤكداً أهمية المعرض العالمي والذي سيمتد من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» وهو أول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا،ويعد حدثاً عالمياً سيجذب ملايين الزوار من شتى بقاع الارض، ويمثل منصة عالمية للتواصل بين مختلف الشعوب.



وأكد أن إكسبو2020 ، دبي نسخة استثنائية، حيث يأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على قيام الاتحاد، مشيراً إلى أن زيارة منتسبي وزارة الداخلية والقيادات الشرطية لمعرض اكسبو يعد تعزيزاً للهوية الوطنية، وتعبيراً عن مدى الفخر والاعتزاز باحتضان الدولة لهذا الحدث العالمي،لافتاً إلى أهمية زيارة أفراد المجتمع للمعرض لما يتطلبه هذا الحدث الوطني من دعم وتكاتف كافة الجهود.



وقدم شرحاً عن المميزات المقدمة للمنتسبين وعوائلهم من تذاكر موسميه وغيرها ، التي تخولهم لزيارة معرض إكسبو2020 -دبي "، طول فترة انعقاده ، ودعاهم لزيارة جناح دولة الامارات وكافة اجنحة الدول المشاركة بشكل عام و الاستمتاع بمشاهدة أبرز التصميمات والإنجازات في مختلف المجالات العلمية والهندسية والثقافية والفنية، بـأجنحة الدول المشاركة، وزيارة جناح وزارة الداخلية وأجنحة القيادات الشرطية في إكسبو2020 -دبي "، بشكل خاص، والتعرف الى أحدث المبادرات والمشاريع ، و الخدمات المقدمة من خلالها.



و استعرض الرائد سعيد سالم الحساني من إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي آلية زيارة منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي لمعرض إكسبو2020 -دبي "، والمواصلات المتوفرة والمواقف وغيرها من التسهيلات التي تسهم في إثراء رصيد المنتسبين المعرفي من خلال زيارتهم للمعرض.