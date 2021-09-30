«معاً» حملة «دومينوز» في إكسبو 2020

المصدر: البيان



بينما تستعد دبي لاستقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم ، شرعت الآمار الغذائية، المشغل لمطاعم الخدمة السريعة (QSR)) في رحلة طموحة لدومينوز من خلال تعاونها مع إكسبو 2020؛ فمع مع بدء الحدث ، يتمثل الهدف في استخدام هذه الشراكة كنقطة انطلاق لإنشاء حملة علامة تجارية ومبادرات ترويجية أخرى لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وارتباطنا بمعرض إكسبو.



وقال شوبهيت تاندون، الرئيس التنفيذي للعمليات، الأسواق الدولية، شركة الآمار الغذائية: إنه «في الأوقات التي نعيش فيها كأسرة عالمية ولدت فكرة «معاً» وهو مفهوم نعتز به الآن أكثر من أي وقت مضى، وهي فكرة بسيطة مفادها أننا كائنات اجتماعية وأن الصمغ الوحيد الذي يربطنا ييعض هو «معاً» - بدءاً من أصغر وحدة عائلية إلى أكبر تجمع ، مثل إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن التحدي، كان العثور على اقتراح ينطبق على كل من دومينوز و إكسبو وايحاد هذا الرابط وليس مجرد الإعلان عن الشراكة. هكذا ولدت فكرة «معاً».

وأضاف تاندون «هكذا وجدت الفكرة أرضية مشتركة، إذ يوفر العمل الجماعي الشرارة لتحقيق أشياء عظيمة، وهذه النية تنطبق على كل من دومينوز و إكسبو2020 دبي».



