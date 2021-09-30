الساعة الذرية وآلة الحفر على سطح المريخ في إكسبو 2020

المصدر: البيان

في كل يوم يقدم إكسبو 2020 دبي ابتكاراً جديداً للبشرية، فقد كشفت ليوناردو شركة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الفائقة والأولى في إيطاليا، عن أبرز معروضاتها خلال إكسبو 2020 دبي، والتي تشمل حلولاً تكنولوجية لا مثيل لها؛ وهي: آلة الحفر الآلية التي توشك على كسر الرقم القياسي للحفر على كوكب المريخ، والساعة الذرية التي تعتبر الأكثر استقراراً ودقةً على الإطلاق، ما يجعلها الأنسب للمهام في الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى تقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه tiltrotor الوحيدة من نوعها التي سيتم اعتمادها رسمياً للاستخدام المدني.

وتعد ساعة ليوناردو الذرية الأكثر دقةً في العالم، حيث لا يزيد تفاوت تقدمها أو تأخرها على ثانيةٍ واحدةٍ في كل ثلاثة ملايين عام، ما يجعل نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الأوروبي "غاليليو" أكثر الأقمار الصناعية ذات الاستخدام المدني دقة على الإطلاق. كذلك، سيشهد إكسبو 2020 دبي استعراض مشروعٍ جديدٍ هو ساعة روبيديوم الذرية RbPOP، والتي توفر نفس الأداء لكن بوزنٍ لا يتجاوز 10 كجم.

وستعرض آلة الحفر الآلية في "إكسو مارس 2022" الخاصة ببعثة ESA وRoscosmos، والتي تم إنتاجها بدعم من وكالة الفضاء الإيطالية.

أما طائرة tiltrotor AW609، فهي أول طائرة هليكوبتر تجارية تتضمن تقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه tiltrotor يتم تطويرها للاستخدام المدني في العالم، وتتميز بجمعها بين أداء الطائرة التقليدية والمروحية، وذلك بحكم قدرتها على تغيير موضع ذراعي الحركة خلال أقل من 60 ثانية، وهي قادرة على تنفيذ أنواع مختلفة من المهام، من نقل الركاب إلى الرعاية الطبية، ومن الحماية المدنية إلى مهام البحث والإنقاذ. كذلك، يمكن للطائرة AW609 الطيران بسرعة تزيد عن 500 كم / ساعة، ويبلغ مداها حوالي 1,400 كم، ويزيد إلى أكثر من 2,000 كم باستخدام خزانات خارجية احتياطية.

وضمن رؤيتها الاستراتيجية للطيران الحضري خلال المستقبل القريب، شيدت شركة ليوناردو، بالتعاون مع شريكها شركة فالكون لخدمات الطيران، محطة هليكوبتر جديدة في موقع المعرض، ما يجعلها أحدث التطورات في مجال التنقل العمودي. وقد تم تصميم مبنى الركاب المشيد من مواد مستدامة ليحتضن الصالات والأنشطة التجارية والثقافية، وهو قابلٌ لإعادة التصميم والتخصيص بسهولة وفقاً لاحتياجات النقل الحضري في المنطقة التي يخدمها هذا المبنى.

وبرز اسم ليوناردو في الفيلم الوثائقي "سابر فاري" للمخرج غابرييلي سالفاتورس الحائز على جائزة الأوسكار، والذي يستعرض الحرف والصناعات الإيطالية التي تعرف بتميزها وريادتها. ومن المقرر أن يعرض الفيلم الوثائقي في منطقة خاصة داخل الجناح الإيطالي بالمعرض. ويتضمن الفيلم مشاهد مثيرة للمصانع التابعة لمجموعة ليوناردو، التي تعد رائدة الابتكار في إيطاليا، ومن أهمها: مصنع نيرفيانو (MI)، وهو مقر تطوير تقنيات الفضاء العالمية المعروضة في الجناح الإيطالي؛ ومصنع غروتاليي (TA)، وهو موقع تطوير هياكل الطائرات المبتكرة المخصصة للطيران المدني. كذلك، مراكز فوتشينو (AQ) وماتيرا الفضائية المعروفة دولياً بدورها الرئيسي في توفير خدمات الأقمار الصناعية.